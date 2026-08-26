به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرگرد مهدی شهیدی، گفت: با پیگیری فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، مشکل فرآیند شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی برطرف و روند شماره‌گذاری در حال اجراست.

او افزود: با توجه به ابلاغیه معاونت فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا در خصوص ساماندهی فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو و ایجاد رویه‌ای واحد در ارائه خدمات، شرکت‌های عامل موظف هستند در ۴۰ روز آینده نسبت به دریافت مجوز ( صدور کاردکس فروش خودرو ) و تکمیل مدارک و مستندات قانونی مورد نیاز اقدام کنند.

سرپرست پلیس راهور کیش؛ خاطرنشان کرد: ادامه فرآیند ( صدور کاردکس ) و شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی، پس از احراز شرایط قانونی و ارائه مجوز‌ها و مستندات انجام خواهد شد و لازم است شرکت‌های واردکننده با رعایت ضوابط و مقررات، در مدت زمان تعیین شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مجوز‌های خود اقدام کنند.

سرگرد شهیدی، گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو برای اطلاع از مدارک و الزامات مورد نیاز می‌توانند به پلیس راهور و واحد شماره‌گذاری کیش مراجعه و نسبت به تکمیل فرآیند قانونی اقدام کنند.