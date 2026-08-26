مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده، از پایان برداشت گندم دیم و آبی از ۱۷ هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسین خسروی گفت: برداشت گندم هر ساله از مزارع آباده از تیر ماه آغاز می‌شود و تا اوایل شهریورماه ادامه دارد.

او افزود: متوسط عملکرد گندم آبی ۳.۱ تن و گندم دیم ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است و امسال در مجموع ۱۸ هزار و ۸۴۰ تن گندم تولید می‌شود و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تن به مراکز خرید تحویل داده شده است که این میزان تقریباً ۲ برابر سال گذشته است.

مسئول زراعت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آباده نیز گفت: ارقام غالب گندم آبی شامل پیشگام، میهن، حیدری و روشن و ارقام گندم دیم شامل سرداری، کل‌حیدری و باران است که متناسب با شرایط اقلیمی منطقه انتخاب شده است.

مهدی یزدان‌پناه افزود: گندم در شهرستان آباده به‌صورت کامل مکانیزه کشت می‌شود و امسال نیز پنج مزرعه الگویی در قالب طرح‌های ارقام مشارکتی، تغذیه مشارکتی و تراکم اجرا شده است.