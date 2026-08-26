وزیر نیرو در آیین افتتاح مدرسه سبز بجنورد گفت: باید در خراسان شمالی توسعه فضای سبز کم‌آب بر را در دستور کار قرار دهیم و با توجه به شرایط منابع آبی، الگوی مناسبی برای فضای سبز استان دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عباس علی آبادی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران افزود: ما از کشور و تمدن خود دفاع می‌کنیم؛ تمدن چند هزار ساله ایران پشتیبان قدرتمندی است که می‌تواند کشور را بیمه کند و دشمنان هرگز نمی‌توانند بر آن چیره شوند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند کشور در حوزه انرژی و منابع طبیعی، بر ضرورت استفاده صحیح و پایدار از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها باید همزمان با حفظ منابع طبیعی و توجه به نسل‌های آینده دنبال شود.

وزیر نیرو تأکید کرد: تجهیز مدارس به فناوری‌های روز و تربیت نسلی آگاه، اخلاق مدار و توانمند می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور در دوره جدید تحولات علمی و صنعتی باشد.

وی افزود: دشمنان تصور کردند مردم ایران درگیر اختلافات قومی خواهند شد، اما ملت ایران با حفظ انسجام و وحدت در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کنند.

علی‌آبادی ادامه داد: ایران دارای پشتوانه‌ای عمیق و ریشه‌دار است و این پیشینه تاریخی و فرهنگی، سرمایه‌ای مهم برای حفظ انسجام و اقتدار کشور به شمار می‌رود.