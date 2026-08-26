استاندار آذربایجان‌غربی گفت: استفاده از هوش مصنوعی باید از یک گزینه و ابزار جانبی به بخشی از فرآیند‌های مدیریتی، اقتصادی، آموزشی و تولیدی برای توسعه استان تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: استفاده از هوش مصنوعی باید از یک گزینه و ابزار جانبی به بخشی از فرآیند‌های مدیریتی، اقتصادی، آموزشی و تولیدی برای توسعه استان تبدیل شود.

رضا رحمانی در همایش افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی مدارس غیردولتی با تأکید بر نقش هوش مصنوعی در مسیر توسعه اظهار کرد: هوش مصنوعی دیگر یک گزینه یا موضوع فرعی نیست سرعت تحولات فناوری به‌گونه‌ای است که هر میزان تعلل بهره مندی از هوش مصنوعی بیشتر شود می‌تواند فاصله استان را با جریان توسعه افزایش دهد لذا از این پس استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی باید در فرآیند‌های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه فناوری و نوآوری اظهار کرد: اگرچه آذربایجان‌غربی در برخی شاخص‌ها با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است، اما در حوزه فناوری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و می‌تواند با اتکا به دانشگاه‌ها، نیرو‌های متخصص و مجموعه‌های فناور، جایگاه مناسبی در این عرصه به دست آورد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد‌های تخصصی در استان افزود: در دوره جدید مدیریت استان، پنج ستاد با هدف پیگیری سیاست‌های اصلی تشکیل شده که حوزه‌های دریاچه ارومیه، سرمایه‌گذاری، مرز و توسعه ارتباط با مردم و فناوری و نوآوری را دنبال می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: برای هر یک از این حوزه‌ها نیز مشاورانی تعیین شده و در بخش فناوری و نوآوری از ظرفیت استادان دانشگاه استفاده شده است تا ارتباط استان با دانشگاه‌ها، وزارت ارتباطات، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری تقویت شود.

وی تأکید کرد: آذربایجان‌غربی از ظرفیت انسانی و علمی لازم برای حرکت جدی در حوزه فناوری برخوردار است و باید تلاش کنیم استان در این عرصه نقش و سهم متناسب با ظرفیت‌های خود به دست آورد.

رحمانی با بیان اینکه فناوری‌های جدید علاوه بر ایجاد فرصت‌های تازه، برخی مشاغل سنتی را نیز از بین می‌برند و همزمان مشاغل جدیدی ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های جدی، سرعت تحولات فناوری است؛ چراکه اگر امروز در این مسیر حرکت نکنیم، فاصله ما با تحولات جهانی می‌تواند به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا کند.

رحمانی بر حمایت مدیریت استان از برنامه‌های آموزشی و توسعه فناوری تأکید کرد و گفت: حرکت‌هایی که برای آموزش و توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در استان آغاز شده، باید با جدیت ادامه پیدا کند و مدیریت استان نیز آماده است در این مسیر از برنامه‌های مؤثر و کاربردی حمایت کند.