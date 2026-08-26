هم‌زمان با روز بسیج اصناف در مراسمی از سی تن از کاسبان امین، مسئولان بسیج، روسای اتاق‌های اصناف و بازاریان هرمزگان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون سازمان صمت هرمزگان در این مراسم به فعالیت حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در استان اشاره کرد و گفت: ۱۷۴ واحد صنفی در جنگ تحمیلی سوم به صورت مستقیم آسیب دیده‌اند که از این شمار ۳۰ واحد در بندرعباس و سایر واحد‌ها در دیگر شهرستان‌های استان قرار دارند.

محمد عباسی افزود: خسارت وارد شده به دیگر واحد‌های صنفی نیز بین سی تا ۵۰ درصد برآورد شده است.

وی دریافت مالیات اصناف بدون افزایش نسبت به پارسال، بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی و افزایش سقف معافیت مالیاتی را از مطالبات این بخش عنوان کرد.

معاون سازمان صمت هرمزگان به عرضه کالا‌های ته لنجی در نمایشگاه‌های سال گذشته و استقبال خوب مردم اشاره کرد و گفت: امکان استفاده از این ظرفیت در نمایشگاه‌های امسال نیز وجود دارد.

جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان هم، با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا، این مقاومت را اقدامی بزرگ و نشانه اقتدار کشور دانست و گفت: مردم، بازاریان، اصناف و دیگر اقشار جامعه در هرمزگان و سراسر کشور، با حضور در میدان، از رزمندگان حمایت کردند.

سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا مارکی با قدردانی از نقش بازاریان در دوران جنگ گفت: حضور مجاهدانه بازاریان کمتر از حضور رزمندگان در پای لانچر نبود.

وی با اشاره به پیگیری مسائل بازاریان افزود: با حمایت و پیگیری استاندار هرمزگان، بخشی از مشکلات این قشر، از جمله مسائل مرتبط به کالا‌های ته‌لنجی، در حال برطرف شدن است.

جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران را اقدامی مثبت دانست و گفت: این تصمیم می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند.

در این مراسم، مشکلات و مطالبات اصناف، به‌ویژه واحد‌های صنفی آسیب‌دیده از جنگ بررسی و حاضران بر حمایت از این واحد‌ها و پیگیری مسائل آنان تأکید کردند.