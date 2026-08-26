به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بیل گیتس هم‌بنیان‌گذار مایکروسافت در مقاله‌ای با عنوان «عصر پرآشوب هوش مصنوعی فرا رسیده است»، تأکید کرد: جامعه جهانی هیچ برنامه مشخصی برای مواجهه با پیامدهای این فناوری ندارد. او معتقد است هوش مصنوعی در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند به بدترین منبع بی‌عدالتی در تاریخ تبدیل شود.

یکی از محورهای اصلی نگرانی گیتس، نابودی گسترده مشاغل «یقه‌سفید» و «یقه‌آبی» است که می‌تواند منجر به بیکاری وسیع و ناآرامی‌های اجتماعی گردد. وی برای مقابله با این بحران، پیشنهاد داد تا از توکن‌های هوش مصنوعی و ربات‌ها مالیات دریافت شود تا انگیزه‌ی شرکت‌ها برای جایگزینی انسان با ماشین کاهش یابد و منابع لازم برای صندوق‌های رفاه اجتماعی تأمین شود.

گیتس همچنین رهبران سیاسی را به اقدام سریع دعوت کرد و استدلال کرد که نهادهای سنتی توانایی مدیریت ابعاد پیچیده این فناوری در حوزه‌های بهداشت، امنیت ملی و آموزش را ندارند. او پیشنهاد تشکیل یک نهاد بین‌المللی نظارتی (مشابه معاهدات هسته‌ای) را داد که همکاری میان قدرت‌های بزرگی چون ایالات متحده و چین را در اولویت قرار دهد.