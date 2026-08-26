به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی ویژه معلمان و دانش‌آموزان مدارس و مراکز غیردولتی با حضور جمعی از مسئولان کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان آموزشی و اجرایی استان‌های عضو قطب پنجم کشور برگزار شد.

در این آیین علیرضا منادی سفیدان، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، علی اکبر صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، صادقی مدیرکل آمورش و پرورش استان آذربایجان شرقی حضور داشتند.

این دوره با مشارکت قطب پنجم کشور شامل استان‌های آذربایجان‌غربی، همدان، ایلام و کردستان و با حضور جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران و مسئولان استانی آغاز به کار کرد.

برگزاری این دوره ملی، گامی در مسیر ارتقای سواد و شایستگی‌های هوش مصنوعی در میان معلمان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در فرآیند تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.

همزمان با آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی ویژه معلمان و دانش‌آموزان مدارس و مراکز غیردولتی، از لوح این دوره با شعار «معلم پیشرو، تدریس هوشمند، تحول پایدار» با حضور جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مسئولان استانی رونمایی شد.