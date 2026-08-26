دومین دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.

قزوین، میزبان مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه

قزوین، میزبان مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.

مسابقات بخش بانوان ۱۹ و ۲۰ شهریور و رقابت‌های بخش آقایان ۲۶ و ۲۷ شهریور برگزار می شود.

میزبانی این رقابت‌ها در استان قزوین، گامی در راستای توسعه میزبانی مسابقات در استان‌ها و ایجاد فرصت بیشتر برای حضور ورزشکاران و کادر فنی در رقابت‌های رسمی به شمار می‌رود. این نخستین بار است که مسابقات آزاد به میزبانی استان‌ها برگزار می‌شود.