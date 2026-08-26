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دومین دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.
مسابقات بخش بانوان ۱۹ و ۲۰ شهریور و رقابتهای بخش آقایان ۲۶ و ۲۷ شهریور برگزار می شود.
میزبانی این رقابتها در استان قزوین، گامی در راستای توسعه میزبانی مسابقات در استانها و ایجاد فرصت بیشتر برای حضور ورزشکاران و کادر فنی در رقابتهای رسمی به شمار میرود. این نخستین بار است که مسابقات آزاد به میزبانی استانها برگزار میشود.