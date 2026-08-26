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در سومین روز هفته دولت، دهها طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر صدها میلیارد تومان در شهرستانهای آبدانان، ایوان، چوار و دهلران افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سومین روز هفته دولت در ایلام، صحنه افتتاح و کلنگزنی طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی در شهرستانهای استان بود؛ طرحهایی که با سرمایهگذاری صدها میلیارد تومانی، توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت خدمات و پاسخ به نیازهای مردم در شهرها و روستاها را دنبال میکنند.
در آبدانان، ۱۱ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد؛ از فوریتهای جادهای مورموری و ایستگاه هواشناسی خودکار تا خانه بهداشت گنداب، مرکز ماموگرافی و رادیولوژی امام علی و سالن کشتی پهلوان عباس مرادخانی که برای توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات به مردم اجرا شدهاند.
در شهرستان ایوان نیز ۱۱ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و کلنگزنی شد؛ طرحهایی در حوزه درمان، مسکن، زیرساختهای شهری و روستایی، آموزش و آبخیزداری، از جمله اورژانس بیمارستان امام رضا، مرکز خونگیری، پایگاه اورژانس شهری، نهضت ملی مسکن و آسفالت راه روستایی باسکله.
در شهرستان چوار، طرحهای توسعه و اصلاح شبکه برق شهری و روستایی با اعتباری ۴۵ میلیارد تومان اجرا شده است؛ از بهسازی شبکه برق روستای پارده تا افزایش ظرفیت شبکه و اصلاح شبکه روستاهای میرمکان، لاشکن و بانحاجی. طرحهای پلاککوبی، پایش تصویری شهر چوار و فاز دوم پارک سنگی بهمنآباد نیز از دیگر پروژههای این شهرستان است.
در شهرستان دهلران و بخشهای مختلف آن، طرحهای عمرانی و زیرساختی هفته دولت، توسعه خدمات را دنبال میکنند. در بخش موسیان سه طرح با اعتباری بیش از ۲۶ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی شد که فاز دوم ناحیه صنعتی موسیان، جدولگذاری روستای علینعیر و ساخت خانه بهداشت روستای برهبیجه را شامل میشود.
در بخشهای سراب میمه و زرینآباد نیز ۲۰ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید؛ طرحهایی در حوزه عمران شهری و روستایی، برق و راهسازی که با هدف توسعه زیرساختها، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم اجرا شدهاند.