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در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در منزل شهید جلیل پور، با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون خون پاک شهدا و صبوری خانوادههای آنان هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین بهمن افزود: مسئولان برای پیمودن مسیر خدمت باید از روحیه ایثارگری این خانوادههای بزرگوار درس بگیرند.
پس از این دیدار، رئیس عقیدتیسیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش بر مزار شهید جلیل پور در آرامستان روستای دهنو حضور یافت و با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدا تجدید میثاق کرد.
شهید جلیل پور نهم اسفند ۱۴۰۴ هنگام دفاع از آسمان کشور، براثر اصابت پرتابه دشمن صهیونیستی در منطقه جاسک به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید جلیل پور نخستین شهید روستای دهنو است.