به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی با حضور در اداره کل هواشناسی استان، با مدیرکل و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع وضعیت جوی و نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی، افزایش آمادگی مردم و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات جوی تأکید شد.

در ادامه این برنامه، از گزارشگران هواشناسی و فعالان حوزه اطلاع‌رسانی وضعیت جوی که در راستای ارائه اخبار و پیش‌بینی‌های هواشناسی به مردم تلاش می‌کنند، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی نیز ضمن قدردانی از همکاری صدا و سیما در انعکاس هشدار‌ها و پیش‌بینی‌های جوی، بر تداوم تعامل و همکاری رسانه‌ای برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان تأکید کرد.