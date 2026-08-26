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مدیرکل صدا و سیمای آذربایجانغربی با حضور در اداره کل هواشناسی استان از گزارشگران هواشناسی تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل صدا و سیمای آذربایجانغربی با حضور در اداره کل هواشناسی استان، با مدیرکل و کارکنان این مجموعه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق و بهموقع وضعیت جوی و نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی، افزایش آمادگی مردم و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات جوی تأکید شد.
در ادامه این برنامه، از گزارشگران هواشناسی و فعالان حوزه اطلاعرسانی وضعیت جوی که در راستای ارائه اخبار و پیشبینیهای هواشناسی به مردم تلاش میکنند، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی نیز ضمن قدردانی از همکاری صدا و سیما در انعکاس هشدارها و پیشبینیهای جوی، بر تداوم تعامل و همکاری رسانهای برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان تأکید کرد.