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مراسم بزرگداشت زندهیاد میرهاشم میری شاعر و پژوهشگر با حضور جمعی از شاعران اهالی فرهنگ و ادب و علاقهمندان این شاعر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم جواد محقق شاعر و پژوهشگر با اشاره به توانمندی میرهاشم میری در سرودن رباعی او را شاعری توانمند و انسانی وارسته توصیف کرد و گفت: درباره شخصیت زندگی و آثار او میتوان کتابهای بسیاری نوشت و ساعتها سخن گفت.
وی افزود: میرهاشم میری به سنتهای شعری گذشته احترام میگذاشت، اما در شعرهای خود از زبانی معاصر بهره میگرفت و توانسته بود میان میراث ادبی گذشته و زبان امروز پیوند برقرار کند.
دختر زندهیاد میرهاشم میری نیز در این مراسم گفت: تاکنون چهار کتاب از آثار این شاعر منتشر شده و انتشار دو کتاب دیگر نیز در دست انجام است
در ادامه این آیین از کتاب ماییم و دلی اثر زندهیاد میرهاشم میری رونمایی شد.
این مراسم با شعرخوانی شاعران بیان خاطرات و یادکرد از جایگاه ادبی و فرهنگی این شاعر و پژوهشگر همراه بود.