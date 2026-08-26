مراسم بزرگداشت زنده‌یاد میرهاشم میری شاعر و پژوهشگر با حضور جمعی از شاعران اهالی فرهنگ و ادب و علاقه‌مندان این شاعر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم جواد محقق شاعر و پژوهشگر با اشاره به توانمندی میرهاشم میری در سرودن رباعی او را شاعری توانمند و انسانی وارسته توصیف کرد و گفت: درباره شخصیت زندگی و آثار او می‌توان کتاب‌های بسیاری نوشت و ساعت‌ها سخن گفت.

وی افزود: میرهاشم میری به سنت‌های شعری گذشته احترام می‌گذاشت، اما در شعر‌های خود از زبانی معاصر بهره می‌گرفت و توانسته بود میان میراث ادبی گذشته و زبان امروز پیوند برقرار کند.

دختر زنده‌یاد میرهاشم میری نیز در این مراسم گفت: تاکنون چهار کتاب از آثار این شاعر منتشر شده و انتشار دو کتاب دیگر نیز در دست انجام است

در ادامه این آیین از کتاب ماییم و دلی اثر زنده‌یاد میرهاشم میری رونمایی شد.

این مراسم با شعرخوانی شاعران بیان خاطرات و یادکرد از جایگاه ادبی و فرهنگی این شاعر و پژوهشگر همراه بود.