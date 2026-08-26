بهره برداری و آغاز طرحهای هفته دولت شهرستان دنا با حضور وزیر تعاون
همزمان با هفته دولت، ۶۳ طرح عمرانی و اقتصادی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز و بهره برداری شد.
در چهارمین روز از هفته دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در شهرستان دنا، در آیین افتتاح و کلنگزنی طرح های عمرانی و اقتصادی این شهرستان شرکت کرد.
فرماندار شهرستان دنا در حاشیه این آیین گفت: غبارروبی گلزار شهدا، بازدید از سالن ورزشی کارگران جنوب کشور در شهر سیسخت، کلنگزنی طرح ایمنسازی گردنه بیژن در مسیر سیسخت به پادنا و ساماندهی مسیر ورودی شهر پاتاوه از دیگر برنامههای این سفر است.
رسولی با اشاره به پیشرفت حدود ۹۰ درصدی سالن ورزشی کارگران جنوب کشور در سیسخت، افزود: این طرح یکی از طرح های مهم ورزشی شهرستان دنا محسوب میشود و روند تکمیل آن در حال پیگیری است.
فرماندار دنا همچنین از افتتاح و کلنگزنی ۶۳ طرح عمرانی و اقتصادی در این شهرستان خبر داد و گفت: مجموع اعتبارات این طرح ها ۵۵۰ میلیارد تومان است.
رسولی ادامه داد: بخشی از این طرح ها نیز روز گذشته با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و در حاشیه محور یاسوج به اصفهان، از جمله افتتاح یک مجتمع بینراهی و کلنگزنی طرحهای تکمیلی، اجرا شد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختها، رونق اقتصادی و بهبود خدماترسانی در شهرستان دنا داشته باشد.
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