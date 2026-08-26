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مراسم گرامیداشت ثبت جهانی قلعههای الموت، همزمان با روز فرهنگی قزوین، ۹ شهریورماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از برگزاری مراسم گرامیداشت ثبت جهانی قلعههای الموت، نهم شهریورماه در محوطه کاخ چهلستون قزوین، با حضور وزیر میراثفرهنگی، استاندار قزوین، مسئولان ملی و استانی، فرهیختگان، هنرمندان و دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران خبر داد.
مریم مهدوی گفت: این رویداد آغاز مسیری تازه برای حفاظت، معرفی شایستهتر و بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری این منطقه و زمینهساز توجه بیشتر به توسعه پایدار و رونق گردشگری در الموت و استان قزوین است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به اینکه این مراسم یک برنامه عمومی است و در این رویداد میزبان هم استانی ها و گردشگران خواهیم بود، گفت: برای این رویداد برنامههای متنوع فرهنگی، آیینی، شاد و مفرح پیشبینی شده تا مردم قزوین و میهمانان وردودی به استان در کنار یکدیگر این افتخار بزرگ را جشن بگیرند و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قزوین به شکلی شایسته روایت و معرفی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از عموم مردم، خانوادهها، هنرمندان، فعالان فرهنگی و گردشگری و همه علاقهمندان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، در گرامیداشت این افتخار ملی و جهانی سهیم باشند و این رویداد را به خاطرهای ماندگار برای قزوین تبدیل کنند.
این مراسم، دوشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محوطه کاخ چهلستون قزوین برگزار میشود.
قلعه الموت و استحکامات وابسته در مردادماه ۱۴۰۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و به عنوان سیامین اثر جهانی ایران در این فهرست قرار گرفت.