پدیده غالب جوی درآذربایجان غربی وزش باد گاهی شدید در برخی نقاط با احتمال گردوخاک و در شمال استان افزایش ابر و رگبار‌های باران و رعدوبرق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته پدیده غالب استان وزش باد گزارش شد و تداوم هوای گرم را در سطح استان شاهد بودیم.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، طی امروز و فردا هم پدیده غالب استان وزش باد گاهی شدید پیش بینی می‌شود که در برخی نقاط با احتمال گردوخاک همراه خواهد شد. همچنین از بعدازظهر روز جمعه و با فعالیت امواج کم دامنه تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر و رگبار‌های باران و رعدوبرق در نیمه شمالی استان خواهیم بود و این رگبار‌ها طی اوایل هفته آینده نیز به شکل پراکنده در سطح استان دور از انتظار نخواهند بود.

از نظر دمایی هم علی رغم روند کاهش نسبی دما‌های بیشینه در طی روز‌های آتی، گرمای هوا همچنان در سطح استان ماندگار خواهد بود، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان با ۱۱.۹ و بوکان با ۴۰.۵ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۱۵.۴ تا ۳۷.۰ درجه سلسیوس گزارش شد.