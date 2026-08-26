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افتتاح صد‌ها طرح در روز سوم هفته دولت

در روز سوم هفته دولت، با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزرا هزاران میلیارد تومان طرح در استان‌های مختلف به بهره‌برداری رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۱۵:۳۹
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برچسب ها: افتتاح طرح ها ، هفته دولت ، معاونان رئیس جمهوری ، وزرا
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