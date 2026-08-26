معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، از تصویب اعطای بورسیه‌های تحصیلی و تسهیلات حمایتی ویژه به برگزیدگان مسابقات مهارتی و صاحبان ایده‌های نو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا لادن‌مقدم در آیین اختتامیه دومین گردهمایی کارشناسان آموزش و مدیران هنرستان‌های استان یزد با اعلام بسته حمایتی دانشگاه از استعداد‌های برتر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از طریق شورای راهبری سازمان سما، حامی راهبردی رویداد‌ها و ایده‌های نوآورانه است و به همین منظور برای برگزیدگان و خلاقان عرصه مهارت، بورسیه‌های تحصیلی و تسهیلات اعتباری ویژه‌ای اختصاص داده است.



وی با تأکید بر لزوم عبور از آموزش‌های صرفاً نظری و لزوم کاربردی‌سازی دانش با فناوری‌های نو افزود: با الگوبرداری از سیستم‌های آموزشی پیشرفته جهان نظیر آموزش دوگانه، بستر هم‌زمانی تحصیل و اشتغال در دانشگاه آزاد مهیا شده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، پیوند نظام‌مند دانشگاه، آموزش‌وپرورش، صنعت و دولت را شاه‌کلید جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های انسانی عنوان کرد و گفت: تکمیل زنجیره مهارت نقشی بازدارنده در مهاجرت نخبگان دارد و در این میان، هنرستان‌ها خط مقدم تربیت نیرو‌های کارآفرین و مدیران آنها سکان‌داران اصلی زیست‌بوم مهارت هستند.



دهقانی اشکذری با تمجید از ابتکارات ارائه‌شده در نمایشگاه دستاورد‌های دانش‌آموزی یزد افزود: طراحی و ساخت فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون پرینتر‌های سه‌بعدی و خودرو‌های خودران به دست دانش‌آموزان یزدی نشان می‌دهد آینده علمی و صنعتی کشور با اتکا به همین جوانان باانگیزه ساخته خواهد شد و دانشگاه با تمام توان از تجاری‌سازی این ایده‌ها حمایت می‌کند.



دومین گردهمایی کارشناسان آموزش و مدیران هنرستان‌های استان یزد به مدت دو روز در سالن آمفی‌تئاتر دکتر سلطانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار و نمایشگاهی از ابتکارات مهارتی دانش‌آموزان نیز در حاشیه آن برپا شد.