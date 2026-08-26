سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درعَنبرآباد گفت:سازمان مرکزی تعاون روستایی توسعه روستا بازار‌ها و ایجاد بارانداز در مبادی تولید را دنبال می‌کند تا محصولات کشاورزان با واسطه کمتر به بازار عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، علی برابری در حاشیه افتتاح طرح ۲۰ هکتاری آبیاری تحت فشار در شهر دوساری عنبرآباد اظهار کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و هزینه‌های تولید دارد.

وی افزود: با تکمیل زنجیره تولید و ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب بازاررسانی و صادرات، می‌توان ارزش افزوده محصولات جنوب کرمان را افزایش داد.

برابری با تأکید بر حمایت از کشاورزان گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی توسعه روستا بازار‌ها و ایجاد بارانداز در مبادی تولید را دنبال می‌کند تا محصولات کشاورزان با واسطه کمتر به بازار عرضه شود.

###