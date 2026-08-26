آغاز صادرات رطب نوبرانه کازرون به بازار‌های داخلی و خارجی

آغاز صادرات رطب نوبرانه کازرون به بازار‌های داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرهمند آقایی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰ هزار تن محصول خرما از نخلستان‌های کازرون برداشت و روانه بازار شود.

آقایی بیان کرد: برداشت این محصول از نخلستان‌های شهرستان کازرون از اواخر مرداد ماه آغاز شده است و تا اواسط مهرماه ادامه دارد.

او افزود: حدود ۷۰ درصد محصول برداشت شده به‌صورت رطب و ۳۰ درصد مابقی به شکل خرما و قصب است که عمده رقم کشت شده در منطقه جره و بالاده زاهدی و به صورت قصب برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: مهم‌ترین ارقام خرما در شهرستان کازرون کبکاب و زاهدی می‌باشد و برخی ارقام تجاری دیگر نیز از جمله مجول و برحی نیز در حال توسعه کشت است.

آقایی افزود: شهرستان کازرون یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در استان فارس می‌است و رطب و خرما‌های برداشت شده علاوه‌بر تامین بازار محلی به سایر استان‌های کشور و برخی از کشور‌های خارجی صادر می‌شود.

او ادامه داد: عمده محصول خرمای شهرستان کازرون مربوط به بخش خشت و کنارتخته است و زمینه اشتغالزایی ۳ هزار و ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون بیان کرد: حدود ۳۸ واحد سردخانه زیر صفر نیز برای نگهداری محصول خرما در این منطقه فعال است که نقش مهمی در حفظ کیفیت و مدیریت عرضه محصول به بازار دارد.