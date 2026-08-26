مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: این استان با داشتن حدود ۲۴۳ هزار رقبه، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد رقبات دارد.

مازندران، رتبه نخست کشور در تعداد رقبات موقوفات

مازندران، رتبه نخست کشور در تعداد رقبات موقوفات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در نشست با اصحاب رسانه استان گفت: مازندران با داشتن حدود ۲۴۳ هزار رقبه، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد رقبات دارد و طی پنج سال اخیر نیز ۳۱۸ وقف جدید در استان به ثبت رسیده است.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی، باهنر، آیت‌الله رئیسی و شهید امیرعبداللهیان و همچنین شهدای سلامت، جنگ تحمیلی، جنگ رمضان و شهدای دانش‌آموز، با اشاره به آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، اظهار کرد: هفته وقف فرصت مناسبی برای تبیین جایگاه وقف، معرفی خدمات موقوفات و آگاهی‌بخشی درباره آثار و برکات این سنت حسنه در جامعه است.

وی با بیان اینکه استان مازندران حدود یک هزار و ۳۶۱ امامزاده ثبت‌شده دارد، افزود: در استان حدود ۱۵ هزار و اندی موقوفه به ثبت رسیده و مجموع رقبات موقوفات نیز به حدود ۲۴۳ هزار رقبه رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به تفاوت میان «موقوفه» و «رقبه» گفت: هر موقوفه می‌تواند دارای تعداد زیادی رقبه باشد و هر قطعه، واحد یا بخش مستقل از موقوفه، یک رقبه محسوب می‌شود؛ برای نمونه برخی موقوفات بزرگ در استان دارای هزاران رقبه هستند.

حیدری جناسمی با بیان اینکه مازندران از نظر تعداد موقوفات رتبه سوم کشور و از لحاظ تعداد رقبات رتبه نخست کشور را دارد، اظهار کرد: این ظرفیت بزرگ، نشان‌دهنده پیشینه عمیق فرهنگ وقف در میان مردم دیار علویان است.

وجود بیش از ۷۰۰ نیت در موقوفات استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به تنوع نیت واقفان در استان گفت: بیش از ۷۰۰ نیت در موقوفات استان وجود دارد و این تنوع نشان می‌دهد وقف تنها محدود به برگزاری مراسم مذهبی و عزاداری نیست، بلکه حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، درمانی، آموزشی و معیشتی را دربرمی‌گیرد.

حیدری جناسمی ادامه داد: در استان ۱۶۷ رقبه درمانی، ۳۸ هزار رقبه کشاورزی، ۴۱۸ رقبه آموزشی، حدود ۱۶ هزار رقبه تجاری، ۱۷۳ هزار رقبه مسکونی و بیش از یک هزار رقبه صنعتی وجود دارد.

وی همچنین از وجود رقبات خدماتی و ۲۲۷ رقبه با کاربری تأسیسات زیربنایی از جمله راه و جاده خبر داد و افزود: بخشی از این موقوفات در اختیار مردم و بخشی نیز تحت مدیریت و نظارت اوقاف قرار دارد.

ثبت ۳۱۸ وقف جدید در سال‌های اخیر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی موقوفات تصریح کرد: طی پنج سال اخیر، با به‌روزرسانی و انعقاد حدود ۱۳۶ هزار سند اجاره موقوفات و همچنین ثبت ۳۱۸ وقف جدید، اقدامات گسترده‌ای در حوزه وقف در مازندران انجام شده است.

حیدری جناسمی این میزان وقف جدید را قابل توجه دانست و گفت: برخلاف برخی تبلیغات که عنوان می‌شود مردم دیگر به سمت وقف‌های جدید نمی‌روند، آمار موجود در مازندران نشان‌دهنده استمرار و حتی گسترش فرهنگ وقف است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های ما، هدایت وقف‌های جدید به سمت نیاز‌های روز جامعه است و در این زمینه مشاوره‌های لازم به واقفان ارائه می‌شود تا موقوفات جدید متناسب با نیاز‌های واقعی مردم ایجاد شود.

وقف پنج واحد مسکونی برای زوج‌های جوان

وی یکی از نمونه‌های ارزشمند وقف‌های جدید در استان را مربوط به یک پدر شهید در بابلسر عنوان کرد و گفت: این واقف، پنج واحد مسکونی را برای زوج‌های جوان اختصاص داده تا خانواده‌هایی که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند، بتوانند به مدت دو سال به‌صورت رایگان در این واحد‌ها سکونت داشته باشند.

حیدری جناسمی افزود: این نمونه‌ها نشان می‌دهد وقف می‌تواند مستقیماً برای حل مسائل روز جامعه از جمله مسکن، ازدواج، اشتغال، درمان، تحصیل و حمایت از نیازمندان به کار گرفته شود.

بزرگ‌ترین مجموعه نگهداری از کودکان بی‌سرپرست

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین به یکی دیگر از موقوفات شاخص استان اشاره کرد و گفت: در مسیر اصلی نور، ساختمانی چندطبقه برای نگهداری و حمایت از کودکان بی‌سرپرست وقف شده است.

وی افزود: این وقف تنها به نگهداری کودکان محدود نشده، بلکه واقف برای آینده آنان نیز برنامه‌ریزی کرده و موضوعاتی همچون اشتغال، ازدواج، تحصیل و توانمندسازی این کودکان را مورد توجه قرار داده است.

حیدری جناسمی ادامه داد: این مجموعه دارای ظرفیت‌های اقتصادی از جمله مغازه و زمین است تا از محل درآمد آن، بخشی از هزینه‌های زندگی، تحصیل، ازدواج و اشتغال این کودکان تأمین شود.

وی افزود: فرآیند کاشت، داشت، برداشت و حتی تولید آرد از محصولات این موقوفات دنبال می‌شود و در این مجموعه پنج نوع آرد تولید می‌شود که بخشی از آن نیز با دریافت مجوز‌های لازم به کشور‌های همسایه صادر می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در حوزه تولید مرکبات نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در موقوفات استان وجود دارد و تلاش شده مدیریت تولید از حالت صرفاً واگذاری خارج شده و اوقاف در مدیریت مستقیم و بهره‌وری اقتصادی موقوفات نقش بیشتری ایفا کند.

برپایی موکب اوقاف مازندران در سامرا

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی اوقاف در ایام اربعین گفت: طی هفت تا هشت سال اخیر، موکب اوقاف مازندران در شهر سامرا برپا شده و به‌صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

حیدری جناسمی افزود: این موکب با استفاده از ظرفیت موقوفات و کمک خیران، در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و این خدمت را توفیقی الهی برای مجموعه اوقاف می‌دانیم.

حمایت از دانش‌بنیان‌ها و معلولان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز خبر داد و گفت: در شهرستان آمل، پاساژ امام رضا (ع) در اختیار مجموعه پارک علم و فناوری استان قرار گرفته است.

وی همچنین از خرید ده‌ها دستگاه ویلچر برای معلولان، جانبازان و افراد دارای ضایعه نخاعی و تهیه تجهیزات مورد نیاز بیماران خبر داد و افزود: سال گذشته نیز تجهیزات ویژه مورد نیاز بیماران و معلولان در بیمارستان امام ساری تأمین و در اختیار این مجموعه قرار گرفت.

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

حیدری جناسمی با اشاره به استفاده از ظرفیت اجتماعی بقاع متبرکه برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست گفت: طرح‌های توانمندسازی در قالب برنامه‌های اجتماعی بقاع متبرکه دنبال می‌شود تا این افراد بتوانند زمینه معیشت پایدار و استقلال اقتصادی خود را فراهم کنند.

وی همچنین به اجرای طرح قرار دوازدهم اشاره کرد و گفت: این طرح با محوریت حضرت ولی‌عصر (عج) از برنامه‌های شاخص اوقاف در زمینه محرومیت‌زدایی و گره‌گشایی از مشکلات اقشار کم‌برخوردار جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: تاکنون حدود ۱۲ هزار بسته غذایی و حمایتی در قالب این طرح میان نیازمندان توزیع شده و خدماتی مانند ویزیت رایگان و سایر اقدامات حمایتی نیز در سطح بقاع متبرکه انجام شده است.

حمایت از حوزه‌های علمیه و تولید آبزیان

وی با اشاره به وجود موقوفات دارای نیت حمایت از مدارس علوم دینی و حوزه‌های علمیه اظهار کرد: از محل این موقوفات نیز حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد.

حیدری جناسمی همچنین از اجرای طرح‌های اقتصادی در حوزه پرورش ماهی و تولید آبزیان در شهرستان آمل خبر داد و گفت: فاز نخست این طرح در هفته وقف به بهره‌برداری خواهد رسید.

اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه در هفته وقف

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته وقف گفت: حدود ۳۰۰ عنوان برنامه در استان مازندران طی هفته وقف اجرا خواهد شد.

وی برگزاری همایش یاوران وقف، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، نشست‌های تخصصی وقف، نشست خبری، ایستگاه «همه واقف باشیم»، کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های عمرانی، اجرای طرح قرار دوازدهم، توزیع سبد‌های حمایتی، دیدار با علما، برگزاری مسابقات قرآن، برپایی نمایشگاه ثمرات وقف و اجرای نیات واقفان خیراندیش را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.

حیدری جناسمی ضمن قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ وقف گفت: رسانه‌ها چشم بینای جامعه هستند و نقش مهمی در معرفی خدمات موقوفات، معرفی واقفان خیراندیش و تبیین آثار وقف در جامعه دارند.

وی تأکید کرد: انعکاس صحیح اقدامات و خدمات موقوفات، خود نوعی همراهی با واقفان و مشارکت در ثواب این سنت حسنه است و امیدواریم اصحاب رسانه در هفته وقف نیز همچون گذشته در معرفی ظرفیت‌های وقف و اقدامات اوقاف مازندران همراه باشند.

حرکت وقف به سمت نیاز‌های واقعی جامعه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: امروز شاهد وقف‌هایی در زمینه بهداشت و درمان، ازدواج جوانان، تهیه جهیزیه، لوازم‌التحریر، اسکان دانشجویان، حمایت از بیماران، کمک به تحصیل دانش‌آموزان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری هستیم.

وی افزود: هر فردی که پیش از وقف از مشاوره کارشناسان اوقاف استفاده کند، می‌تواند نیت خود را به‌گونه‌ای انتخاب کند که بیشترین اثرگذاری را در جامعه داشته باشد.

تثبیت مالکیت ۷۵ درصد موقوفات مازندران

حیدری جناسمی با اشاره به اهمیت اخذ سند مالکیت برای موقوفات اظهار کرد: همان‌گونه که هر انسان شناسنامه دارد، هر ملک نیز باید دارای شناسنامه و هویت حقوقی مشخص باشد و این موضوع با تثبیت مالکیت و اخذ سند رسمی امکان‌پذیر است.

وی افزود: مازندران در زمینه تثبیت مالکیت موقوفات و اخذ سند رسمی رتبه نخست کشور را دارد و تاکنون حدود ۷۵ درصد موقوفات استان دارای سند مالکیت شده‌اند.

اجرای ۶۰ پروژه عمرانی به ارزش ۸ هزار میلیارد ریال

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای حدود ۶۰ پروژه عمرانی موقوفات با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: بخشی از این پروژه‌ها در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و برخی نیز وارد مراحل جدید اجرایی خواهند شد.

وی همچنین به همکاری اوقاف با دولت برای ساخت بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی اشاره کرد و افزود: اراضی موقوفه در گلوگاه و آمل برای اجرای طرح‌های مسکن در اختیار دولت قرار گرفته است.

حیدری جناسمی با تأکید بر اینکه وقف مانع توسعه نیست، گفت: برخلاف برخی تبلیغات، موقوفات نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه نیستند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز توسعه باشند و در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی به کمک دولت و مردم بیایند.

اجرای ۳۰۰ پروژه عمرانی و توسعه بقاع متبرکه

وی از اجرای حدود ۳۰۰ پروژه عمرانی و طرح توسعه در بقاع متبرکه استان خبر داد و گفت: در این مسیر حدود ۱۷۰ بقعه متبرکه به‌صورت کامل احداث یا تکمیل شده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین با اشاره به اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش اظهار کرد: حدود ۶۰۰ میلیارد ریال در این زمینه پرداخت شده و بخش قابل توجهی از نیات واقفان در حوزه‌های مختلف به اجرا درآمده است.

حمایت از هیئت‌های مذهبی و دانش‌آموزان

حیدری جناسمی با اشاره به حمایت از فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی گفت: اوقاف مازندران پیش از ماه محرم، از هیئت‌های مذهبی دعوت‌شده حمایت مالی کرد تا زمینه برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) فراهم شود.

وی همچنین از تهیه ۳۰۰ دستگاه تبلت دانش‌آموزی و حدود ۵ هزار بسته مهر تحصیلی خبر داد و افزود: در زمینه تأمین لوازم‌التحریر، در برخی شهرستان‌ها موقوفات دارای نیت مشخص وجود دارد و در سایر مناطق نیز با حمایت سازمان اوقاف، بسته‌های مهر تحصیلی در میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به رسالت اوقاف در حوزه قرآن گفت: چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات استانی قرآن کریم در هفته وقف در شهرستان آمل و در سالن بصیرت و امامزاده ابراهیم (ع) برگزار خواهد شد و از اصحاب رسانه خواست در اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ قرآنی همکاری کنند.

حمایت از حوزه سلامت و درمان

حیدری جناسمی با اشاره به ورود اوقاف مازندران به حوزه سلامت و درمان گفت: طی سال‌های اخیر از محل عواید موقوفات، تجهیزات مختلف پزشکی از جمله دستگاه دیالیز، پمپ سرم، دستگاه سونوگرافی و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی تأمین شده است.

وی افزود: در هفته وقف نیز یکی از تجهیزات مورد نیاز بیمارستان امام ساری که درخواست آن از سوی مجموعه درمانی اعلام شده بود، رونمایی و تحویل خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین از کمک به هزینه درمان بیش از یک هزار نفر در سال‌های اخیر خبر داد.

وی درباره احداث بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان در غرب مازندران نیز گفت: این موضوع از محل موقوفه خانم خلعتبری در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این آرزوی دیرینه مردم منطقه محقق شود.

ورود اوقاف به تولید و حمایت از کشاورزی

حیدری جناسمی با اشاره به ظرفیت اقتصادی موقوفات گفت: حمایت از تولید در بخش کشاورزی یکی از برنامه‌های اوقاف مازندران است و مجموعه اوقاف در حدود ۳۰۰ هکتار زمین گندم‌زار به‌صورت مستقیم فعالیت می‌کند.