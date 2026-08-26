بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت ایلام در بازدید از مراکز تهیه و توزیع، ۱۰ تن مواد غذایی تاریخ‌منقضی و فاسد شامل لبنیات، نوشیدنی، برنج، مواد پروتئینی و افزودنی‌های غیرمجاز را جمع‌آوری و معدوم کردند.

معدوم‌سازی ۱۰ تن مواد غذایی تاریخ‌منقضی و فاسد در ایلام

معدوم‌سازی ۱۰ تن مواد غذایی تاریخ‌منقضی و فاسد در ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برنامه معدوم‌سازی ۱۰ تن مواد غذایی تاریخ‌منقضی و فاسد در راستای صیانت از سلامت شهروندان اجرا شد.

این مواد غذایی طی بازدید‌های بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایلام از مراکز تهیه و توزیع سطح شهر و سطح عرضه جمع‌آوری گردیده است.

مواد فوق شامل انواع لبنیات، انواع نوشیدنی، برنج، مواد پروتئینی، انواع رنگ‌های غیرمجاز، انواع افزودنی‌های غیرمجاز، انواع لوازم آرایشی غیرمجاز و سایر مواد غذایی می‌باشد.