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بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت ایلام در بازدید از مراکز تهیه و توزیع، ۱۰ تن مواد غذایی تاریخمنقضی و فاسد شامل لبنیات، نوشیدنی، برنج، مواد پروتئینی و افزودنیهای غیرمجاز را جمعآوری و معدوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برنامه معدومسازی ۱۰ تن مواد غذایی تاریخمنقضی و فاسد در راستای صیانت از سلامت شهروندان اجرا شد.
این مواد غذایی طی بازدیدهای بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایلام از مراکز تهیه و توزیع سطح شهر و سطح عرضه جمعآوری گردیده است.
مواد فوق شامل انواع لبنیات، انواع نوشیدنی، برنج، مواد پروتئینی، انواع رنگهای غیرمجاز، انواع افزودنیهای غیرمجاز، انواع لوازم آرایشی غیرمجاز و سایر مواد غذایی میباشد.