به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد باسعادت پیامبر اعظم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) توزیع بسته‌های معیشتی و اهدای جهیزیه به خانواده‌های نیازمند در تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این مراسم که به همت مؤسسه خیریه «آبشار عاطفه‌ها» برگزار شد، بسته های معیشتی میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع و جهیزیه‌هایی نیز به زوج‌های جوان نیازمند آماده اهدا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های خیرخواهانه دست‌اندرکاران، نیکوکاران و حامیان این مجموعه، خدمت به محرومان و گره‌گشایی از مشکلات مردم را از ارزشمندترین جلوه‌های عمل به سیره نورانی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ همدلی، مواسات و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر اظهار کرد: مشارکت مردم و خیّران در امور نیکوکارانه، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی است و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آلام و مشکلات خانواده‌های نیازمند باشد.