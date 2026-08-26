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به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد باسعادت پیامبر اعظم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) توزیع بستههای معیشتی و اهدای جهیزیه به خانوادههای نیازمند در تبریز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این مراسم که به همت مؤسسه خیریه «آبشار عاطفهها» برگزار شد، بسته های معیشتی میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع و جهیزیههایی نیز به زوجهای جوان نیازمند آماده اهدا شد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای خیرخواهانه دستاندرکاران، نیکوکاران و حامیان این مجموعه، خدمت به محرومان و گرهگشایی از مشکلات مردم را از ارزشمندترین جلوههای عمل به سیره نورانی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ همدلی، مواسات و حمایت از قشرهای آسیبپذیر اظهار کرد: مشارکت مردم و خیّران در امور نیکوکارانه، سرمایهای ارزشمند برای جامعه اسلامی است و میتواند زمینهساز کاهش آلام و مشکلات خانوادههای نیازمند باشد.