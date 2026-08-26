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۴۷ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۶۲۵ میلیون دلار در اصفهان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: ۴۷ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۶۲۵ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار در این استان در ۲ سال فعالیت دولت وفاق ملی، به تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی رسیده است.
ناصر یارمحمدیان افزود: در پنج ماهه امسال نیز ۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۰۸ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار در استان به تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی رسیده است که تداوم روند جذب سرمایههای خارجی در اصفهان را نشان میدهد.
وی ادامه داد: علاوه بر مجوزهای صادرشده، حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی دیگر نیز در حال حاضر در فرآیند بررسی و صدور مجوز در هیأت سرمایهگذاری خارجی قرار دارد که انتظار میرود پس از طی مراحل قانونی، بخشی از این ظرفیت وارد مرحله اجرا شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، همکاری دستگاههای اجرایی و پیگیریهای مرکز خدمات سرمایهگذاری استان را از عوامل مؤثر در تحقق این روند دانست و افزود: تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و تعامل مستمر میان دستگاههای مرتبط، زمینه را برای تسریع در بررسی درخواستهای سرمایهگذاران فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰ جلسه حضوری با سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار و درخواستها و مسائل مطرح شده از سوی سرمایهگذاران به صورت مستمر در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان پیگیری شده است.
ناصر یارمحمدیان تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایهگذاران خارجی، تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزها و حمایت از اجرای طرحهای سرمایهگذاری است.
وی گفت: با تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و معرفی ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی استان، زمینه حضور بیشتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی در اصفهان فراهم خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ورود منابع مالی و فناوری، توسعه فعالیتهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید را از مهمترین آثار تداوم جذب سرمایهگذاری خارجی برشمرد و افزود: استمرار این روند میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی و شتاببخشی به روند توسعه استان اصفهان کمک کند.
اصفهان در حوزه جذب طرحهای سرمایهگذاری خارجی و بر اساس رتبهبندی وزارت کشور در میان استانها، حائز بهترین عملکرد و دارای رتبه نخست شده است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، صنعتیترین استان کشور به شمار میآید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایهگذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه آن در طرحهای نیمهتمام صنعتی و تعداد معادن، نخست و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.
این استان پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۹ شهرستان دارد.