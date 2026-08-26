دبیران و معاونان ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر استان درخصوص راهکار‌ها و شیوه‌های عملی اجرای معروفیت‌های اولویت دار تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در حاشیه همایش دبیران و معاونان ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر شهرستان‌های استان گفت:ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر، تذکر زبانی، ارتقا خدمات رسانی و امید آفرینی در جامعه، اصلاح الگوی مصرف، ترویج ازدواج و فرزندآوری همچنین صیانت از فضای جامعه و حفظ حریم عفاف و حجاب از جمله معروفیت‌های اولویت دار در استان است.

حجت‌الاسلام محسن مظاهری افزود: حذف گسترش ترویج فرقه‌های نوظهور در بین نوجوانان و جوانان، مقابله با تولید و توزیع پوشش‌های نامناسب و فراهم کردن فضا برای تولید پوشاک اسلامی هم از دیگر اولویت برنامه‌های ستاد احیا امربه معروف و نهی از منکر استان است.