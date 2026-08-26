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چهار سال از رحلت سالک و عارف الی الله آیت الله محمد علی ناصری دولت آبادی میگذرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ آیتالله محمدعلی ناصری از مروجان فرهنگ مهدویت و از علمای برجسته اخلاق حوزه علمیه استان اصفهان که همواره دلداده و شیفته حضرت صاحبالزمان (عج) بود، چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۱ در ۹۳ سالگی دارفانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.
آیتالله ناصری دولتآبادی، سال ۱۳۰۹ هجری شمسی در شهر دولتآباد بُرخوار در۱۰ کیلومتری شمال شهر اصفهان در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد.
این عالم وارسته به عنوان استاد برجسته اخلاق و مُدرس حوزه علمیه اصفهان، سالیان متمادی در مسجد کمرزرین این شهر به ترویج اسلام و معرفی امام زمان (عج) مشغول بود.