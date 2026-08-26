به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ آیت‌الله محمدعلی ناصری از مروجان فرهنگ مهدویت و از علمای برجسته اخلاق حوزه علمیه استان اصفهان که همواره دل‌داده و شیفته حضرت صاحب‌الزمان (عج) بود، چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۱ در ۹۳ سالگی دارفانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.

آیت‌الله ناصری دولت‌آبادی، سال ۱۳۰۹ ‏هجری شمسی در شهر دولت‌‏آباد بُرخوار در۱۰ کیلومتری شمال شهر اصفهان در خانواده‌‏ای مذهبی به دنیا آمد.

این عالم وارسته به عنوان استاد برجسته اخلاق و مُدرس حوزه علمیه اصفهان، سالیان متمادی در مسجد کمرزرین این شهر به ترویج اسلام و معرفی امام زمان (عج) مشغول بود.