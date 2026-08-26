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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد از تغییر ریل استراتژیک توسعه صنعتی این استان خبر داد و گفت: سیاستگذاری جدید یزد بر محور صنایع دانشبنیان، کمآبخواه و تخصصی، بهکارگیری هوش مصنوعی در حمل مواد معدنی و ساماندهی مجوزهای راکد استوار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صادقیان بر لزوم عبور از صنایع سنتی کاربر و مصرفکننده بالای آب تأکید کرد و ایجاد ارزش افزوده با اتکا به نخبگان و فناوری را اولویت اصلی این استان دانست.
وی افزود: هماکنون ۳ هزار و ۶۸۹ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در یزد فعال هستند که بسترساز اشتغال ۱۱۹ هزار و ۶۸۶ نفر شدهاند.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان یزد از اجرای طرح هوشمندسازی حمل مواد معدنی با همکاری راهداری و با تمرکز بر ۴۰ معدن اصلی خبر داد تا از طریق هوش مصنوعی، ترددها بهینهسازی شده و از استهلاک جادهها و اتلاف منابع جلوگیری شود.
وی همچنین به چالشهای زیستمحیطی و اقتصادیِ افزایش عمق معادن روباز اشاره کرد و افزود: استان در حال پیادهسازی دو الگوی نوین استخراج زیرزمینی است تا علاوه بر ارتقای بهرهوری و صرفهجویی در مصرف سوخت، عوارض زیستمحیطی به حداقل برسد.
مدیرکل صمت استان یزد در پایان با اشاره به وجود ۴ هزار و ۹۳۵ جواز تأسیس در استان که ۳ هزار و ۲۹۱ مورد آن وارد فاز اجرایی شدهاند، از آغاز طرح پایش و ساماندهی جامع خبر داد و تأکید کرد: بهمنظور شفافسازی ظرفیتهای واقعی استان، مجوزها و پروانههایی که سالها بدون فعالیت تولیدیِ مؤثر صرفاً روی کاغذ ماندهاند، تعیینتکلیف و ابطال خواهند شد.