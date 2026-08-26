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استاندار کرمانشاه گفت: طی دو سال گذشته در دولت چهاردهم، بیش از ۲۷۰ کیلومتر راه و بزرگراه نیز با پیشرفت متوسط ۴۰ درصد در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در آیین افتتاح ۱۸ کیلومتر از پروژه دو باندهسازی محور سنقر–میانراهان که به نام «شهید ایزدی» مزین شده است، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت شهدای دولت، با اشاره به نامگذاری این پروژه به نام شهید محمدسعید ایزدی(حاج رمضان)، افزود: این نامگذاری اقدام ارزشمندی بود و حقیقتاً این نامگذاری برای من بسیار خوشحالکننده و آرامشبخش بود. نام شهید، این مسیر و پروژه را متبرک و آن را بزرگتر و ارزشمندتر کرده است. استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شهدا نیازی به ما ندارند، گفت: شهدا نزد پروردگارشان روزی میخورند و این ما هستیم که به شفاعت و عنایت آنها نیاز داریم. بنابراین باید تلاش کنیم نام و یاد شهدا را در جامعه زنده نگه داریم. وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راه و حملونقل استان، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۷۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با پیشرفت متوسط ۴۰ درصد در استان در حال اجراست که مجموعه راه و شهرسازی استان، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و خانواده وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری و اجرای آنها هستند. دکتر حبیبی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی و روانسازی شبکه حملونقل جادهای استان، اظهار کرد: اقدامات خوبی نیز در زمینه خطکشی، روکش آسفالت و بهسازی محورهای روستایی توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای انجام شده است. وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل محور سنقر–بیستون، گفت: این محور از یک مسیر اصلی، پرتردد و اربعینی است و از جهات مختلف اهمیت زیادی برای استان دارد؛ بنابراین همه دستگاهها باید برای تکمیل آن اهتمام ویژه داشته باشند. استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تابلو نامگذاری «بزرگراه شهید ایزدی» در ابتدای مسیر و بعد از بیستون نیز نصب شود و افزود: امیدواریم با متبرک شدن این مسیر به نام شهید ایزدی، عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود. دکتر حبیبی تأکید کرد: هر بخشی از مسیر که آماده است، حتی اگر یک کیلومتر باشد، باید در اسرع وقت زیر بار ترافیک برود و سایر بخشهای مسیر نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف و تکمیل شوند.