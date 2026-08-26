سرپرست اداره پارک ملی خجیر و سرخه حصار از مشاهده یک گراز ماده به همراه توله‌هایش در محدوده باغشاد جاجرود خبر داد و این اتفاق را نشان‌دهنده شرایط مناسب برای زادآوری حیات وحش در این منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امامعلی یگان زاده در تشریح این خبر بیان داشت: محیط بانان این اداره روز گذشته سوم شهریورماه و در راستای اجرای برنامه‌های مستمر حفاظت و پایش مناطق تحت مدیریت، با حضور در محدوده باغشاد جاجرود، وضعیت زیستگاه و شرایط حیات وحش منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این گشت، یک گراز ماده به همراه توله هایش مشاهده شد که این مشاهده، نشان دهنده فراهم بودن شرایط مناسب زیست و زادآوری حیات وحش در این بخش از منطقه جاجرود است.

یگان زاده بیان کرد: گشت‌ها و پایش‌های مستمر محیط بانان با هدف حفاظت از زیستگاه ها، رصد وضعیت حیات وحش، پیشگیری از تخلفات زیست محیطی و صیانت از تنوع زیستی منطقه ادامه خواهد داشت.