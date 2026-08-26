وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد دقایقی پیش وارد یاسوج شد و راهی سی‌سخت مرکز شهرستان دنا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعداظهر امروز چهارشنبه چهارم شهریور وارد فرودگاه یاسوج شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر از طرح‌های مختلف استان بازدید و تعدادی از طرح های عمرانی و اقتصادی را افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌کند.

همچنین در این سفر، کارخانه تولید قیر و ایزوگام، کارخانه خمیر کاغذ در شهرک فرودگاه، سالن ورزشی کارگران سی‌سخت، بازارچه صنایع دستی دهدشت، طرح ساماندهی ورودی شهر دهدشت از سمت چرام و قطعه سوم محور ارتباطی گچساران ـ گناوه به بهره‌برداری می‌رسد.

فردا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملیات اجرایی تونل دیل، طرح تکمیلی ورزشگاه نفت و گاز گچساران، مرحله نخست طرح بهسازی و ایمن‌سازی گردنه بیژن و طرح ساماندهی ورودی شهر پاتاوه آغاز خواهد شد.

احمد میدری در این سفر با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار می‌کند و در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز حضور خواهد یافت.