وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد یاسوج شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد دقایقی پیش وارد یاسوج شد و راهی سیسخت مرکز شهرستان دنا شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر از طرحهای مختلف استان بازدید و تعدادی از طرح های عمرانی و اقتصادی را افتتاح یا کلنگزنی میکند.
همچنین در این سفر، کارخانه تولید قیر و ایزوگام، کارخانه خمیر کاغذ در شهرک فرودگاه، سالن ورزشی کارگران سیسخت، بازارچه صنایع دستی دهدشت، طرح ساماندهی ورودی شهر دهدشت از سمت چرام و قطعه سوم محور ارتباطی گچساران ـ گناوه به بهرهبرداری میرسد.
فردا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملیات اجرایی تونل دیل، طرح تکمیلی ورزشگاه نفت و گاز گچساران، مرحله نخست طرح بهسازی و ایمنسازی گردنه بیژن و طرح ساماندهی ورودی شهر پاتاوه آغاز خواهد شد.
احمد میدری در این سفر با نماینده ولیفقیه در استان دیدار میکند و در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز حضور خواهد یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ورود به یاسوج، عازم سیسخت، مرکز شهرستان دنا، شد تا در برنامه افتتاح و کلنگزنی طرحهای این شهرستان حضور یابد.