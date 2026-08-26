به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ر ئیس جمعیت هلال احمر بوانات گفت: این طرح در راستای تقویت زنجیره امداد و نجات، تسریع در پاسخگویی به حوادث و بحران‌ها و ارتقای توان امدادی شهرستان اجرا خواهد شد.

سجاد رضایی‌زاده افزود: این پایگاه به مساحت ۲ هزار و ۹۹۰ مترمربعی زمین است و ساختمان اداری پایگاه در زیربنایی به مساحت ۳۶۵ مترمربع ساخته خواهد شد.

او بیان کرد: اعتبار اولیه این طرح ۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستانی است و برای تکمیل و اجرای کامل این طرح به ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رضایی‌زاده با تأکید بر اهمیت راهبردی ساخت پایگاه امداد شهری بیان کرد: ایجاد این پایگاه نقش مهمی در کاهش زمان حضور نیرو‌های امدادی در صحنه حوادث، امدادرسانی به‌موقع به حادثه‌دیدگان درون‌شهری و جاده ها و همچنین پشتیبانی از عملیات‌های امدادی در شهرستان دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر بوانات اضافه کرد: در صورت پیگیری مستمر و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه، عملیات اجرایی این طرح با سرعت مناسبی پیش می‌رود و این پایگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری می‌رسد.

رضایی‌زاده گفت: راه‌اندازی این پایگاه گامی مؤثر برای کاهش زمان امدادرسانی، حفظ جان حادثه‌دیدگان و ارتقای سطح ایمنی و آمادگی شهرستان بوانات دارد.