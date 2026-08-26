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هادی حق شناس از فراهم بودن زمینه برای حضور و سرمایهگذاری برندهای معتبر دارویی در استان خبر داد و گفت: رشت ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تولید دارو در کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ استاندار گیلان ظهر امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در جریان سفر معاون اجرایی رئیسجمهور به رشت و در حاشیه افتتاح خط تولید داروی GLP-۱ شرکت داروسازی بهوزان ، با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه تولید دارو گفت: گیلان از استانهای دارای ظرفیتهای متعدد در صنعت دارویی کشور است و امروز یکی از واحدهای تولیدی استان نیز در این حوزه به بهرهبرداری رسید.
هادی حقشناس افزود: بخشی قابل توجهی از داروهای تزریقی مورد نیاز کشور در رشت و توسط واحدهای تولیدی این شهر تأمین میشود و تلاش میکنیم با فراهم کردن زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاری، زمینه حضور برندهای معتبر و شناختهشده صنعت دارو در گیلان را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای متنوعی در حوزه تولید دارو در استان در حال انجام است، گفت: در بخشهای مختلف از جمله داروهای قلبی، انسولین و انواع قرص، ظرفیتهای مناسبی برای سرمایهگذاری وجود دارد.
استاندار گیلان افزود: فضای مناسبی برای توسعه صنعت دارو و جذب سرمایهگذاریهای جدید در رشت و استان گیلان فراهم شده و از سرمایهگذاران این حوزه برای حضور و فعالیت در استان استقبال میکنیم.