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رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در همایش بینالمللی یادگیری و یاددهی الکترونیک گفت: دانشجویان امروز به سرعت به دادهها دسترسی دارند؛ از اینرو نظام آموزشی باید فراتر از انتقال دانش، توانایی تشخیص اطلاعات معتبر، تفکر انتقادی، خلاقیت و نوآوری را در آنان تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی «یادگیری و یاددهی الکترونیک» که در شیراز در حال برگزاری است با تأکید بر اینکه فناوریهای نوین تمامی ارکان علم را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: تحول دیجیتال تنها محدود به آموزش الکترونیکی نیست، بلکه چرخه تولید، انتشار، ارزیابی و سیاستگذاری علمی را متأثر کرده است و دانشگاهها باید راهبردهای خود را بر این اساس بازتعریف کنند.
محمد مهدی علویانمهر با اشاره به شکاف دیجیتالی میان نسلها افزود: دانشجویان امروز به سرعت به دادهها دسترسی دارند؛ از اینرو نظام آموزشی باید فراتر از انتقال دانش، توانایی تشخیص اطلاعات معتبر، تفکر انتقادی، خلاقیت و نوآوری را در آنان تقویت کند.
علویانمهر استفاده از هوش مصنوعی را مکمل تفکر انسانی دانست و بر ضرورت آموزش روش درست بهرهگیری از آن در کنار تقویت قدرت تحلیل و اخلاقمداری تأکید کرد.
رئیس مؤسسه ISC با بیان اینکه فناوری به تنهایی عامل پیشرفت علمی نیست، تصریح کرد: اعتبارسنجی منابع، حفظ حریم خصوصی، امنیت دادهها، سواد رسانهای و عدالت آموزشی از الزامات این تحول است.
وی افزود: آینده آموزش در گرو ایجاد منظومهای هماهنگ میان فناوری، انسان، داده و سیاستگذاری علمی است و دانشگاههای موفق، مجموعههایی هستند که این تعادل را برقرار میکنند.
در ادامه این همایش، دبیر کمیته علمی کنفرانس با بیان اینکه آموزش الکترونیکی دیگر یک گزینه اختیاری نیست، اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای فناوری، ضرورتی برای نظام آموزش عالی است و کلاسهای ترکیبی (هیبریدی) بخش جداییناپذیر آینده آموزش به شمار میرود.
سیدعلیاکبر صفوی با تأکید بر پیشنیازهای پیادهسازی این طرحها گفت: پیش از راهاندازی سامانههای آموزشی، آموزش استادان و آشنایی آنان با بسترهای فناوری و فرصت تمرین جهت آمادهسازی محتوا، اصلیترین گام برای دستیابی به موفقیت در این حوزه است.
این رویداد علمی با مشارکت استادان داخلی و بینالمللی تا فردا در شیراز در حال برگزاری است و بستری برای تبادل تجربه و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به آموزشی عمیقتر، اثربخشتر و فراگیرتر برای نسل امروز فراهم می کند.