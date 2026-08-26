وزیر کشور در شورای اداری خراسان جنوبی: دولت مصمم است اختیاراتی را که نیاز به تصویب قانون ندارد به استانداران تفویض کند.

دولت مصمم است اختیاراتی را که نیاز به تصویب قانون ندارد به استانداران تفویض کند

دولت مصمم است اختیاراتی را که نیاز به تصویب قانون ندارد به استانداران تفویض کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، وزیر کشور در سفر خود به خراسان جنوبی و با حضور در شورای اداری استان با تأکید بر اینکه دولت مصمم است اختیاراتی را که نیاز به تصویب قانون ندارد به استانداران تفویض کند، گفت: با تفویض اختیار دولت به استانداران بسیاری از کالا‌هایی که در گمرکات و بنادر مانده بود ترخیص و وارد زندگی مردم شد.

مومنی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم در کشور، گفت: دولت در مدت زمان جنگ رمضان، که با پیروزی ملت ایران رقم خورد، با تمام توان در کنار نیرو‌های مسلح و همه دستگاه‌ها و مردم بوده است و اجازه نداده است هیچگونه کمبود کالای اساسی در کشور احساس شود.

وزیر کشور با اشاره به هفته دولت و افتتاح طرح‌های عمرانی در کشور، افزود: در مجموع ۳۶ هزار طرح در سراسر کشور در حال افتتاح است.

مومنی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف در سطح کشور، افزود: این استان در عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی طرح راه آهن از طرح های بسیار مهم استان است که نقش بسزایی توسعه تجارت کشور بویژه در شرق کشور دارد.

وزیر کشور گفت: خراسان جنوبی در تهیه کیف سرمایه گذاری رتبه سوم و در احیای واحد‌های تولیدی رتبه چهارم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه از فرصت‌هایی که در آن سوی مرز‌ها وجود دارد باید به طور مطلوب استفاده شود، افزود: استفاده از فرصت‌های تجاری کشور‌های همسایه اولویت اول و پس از آن باید از فرصت‌های منطقه‌ای به طور ویژه استفاده کرد.

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: مردم استان همواره در همه عرصه‌ها پای کار نظام بوده‌اند و با حضور فعال و مثال زدنی خود در اجتماعات شبانه همواره از آرمان‌های انقلاب و نظام دفاع کرده‌اند.

هاشمی افزود: طولانی‌ ترین مرز مشترک با کشور افغانستان و بالاترین امنیت را در این استان داریم.

وی گفت: یکی از طرح‌های مهم استان راه آهن است که تاکنون ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون برای این طرح ۷.۳ همت هزینه شده است که از این مبلغ ۵.۵ همت در دو سال اخیر بوده در حالی که کشور درگیر جنگ بوده و این، یک کار جهادی است.

استاندار افزود: در دو سال اخیر ۲۶ مورد سرمایه گذاری خارجی در استان انجام شده است.

هاشمی گفت: اولین مدرسه اجتماعی کشور در بیرجند راه اندازی شده و موفق‌ترین استان در طرح زندگی با آیه‌ها بوده‌ایم.

وی گفت: اولین استان کشور در ایجاد شرکت تعاون نیروگاه‌های کشور با راه اندازی ۱۱ شرکت تعاونی در حوزه نیروگاه خورشیدی استان خراسان جنوبی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز گفت: بسیاری از مشکلات خراسان جنوبی ریشه در ضعف زیرساخت‌ها دارد و استان از یک عقب ماندگی تاریخی رنج می‌برد.

نخعی افزود: بسیاری از جاده‌های استان دوطرفه است و یک کیلومتر بزرگراه در استان نداریم.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس افزود: صنایع معدنی بدون زیرساخت در این استان چگونه شکل بگیرد که در این خصوص گلایه مندیم و برخی مدیران همراهی لازم را ندارند.

وی افزود: موضوع آب دراستان در حال تبدیل شدن به یک بحران است هم در آب آشامیدنی و هم کشاورزی و هم صنعت مشکل جدی وجود دارد.

نخعی گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به استان در دو سال گذشته پیشرفتی نداشته در حالی که برای شرق کشور جنبه حیاتی دارد و در این خصوص از دولت انتظار حمایت داریم.

به گفته وی جبران عقب ماندگی‌های این استان کار ویژه می خواهد و با کار عادی و تسهیلات عادی جبران نمی‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دستگاه‌های اجرایی اعتبار ملی و استانی اخذ کردند.

بهدانی افزود: ۱۲ هزار خانوار مرزی در استان از مزایای کولبری بهره مند هستند و ماهانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عایدشان می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان هم گفت: در سال گذشته صادرات کشور به افغانستان از مرز ماهیرود یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزنی ۵۵ درصد ارزش صادرات کشور بوده است.

خامه زر افزود: این صادرات با متوسط روزانه ۷۰۰ کامیون بوده است و در ترانزیت هم یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار ارزش ترانزیت بوده در حالی که جاده‌ها و زیرساخت استان وضعیت نامناسبی دارند و نیازمند رسیدگی ویژه است.