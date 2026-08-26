همزمان با گرامیداشت هفته دولت، پنج طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در شهر جدید شیرین‌شهر خوزستان با اعتباری بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این طرح‌های عمرانی با حضور مسئولان استانی و کشوری، در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقا خدمات رفاهی به شهروندان و تسریع در آماده‌سازی طرح‌های مسکونی به مرحله بهره‌برداری رسمی رسید.

از مهمترین این طرح‌ها می‌توان به اجرای کامل عملیات زیرسازی و آسفالت فاز چهار بلوار خلیج فارس به همراه میدان جنوبی اشاره کرد که نقشی محوری در تسهیل عبور و مرور، بهبود دسترسی‌های شهری و ارتقا ایمنی شبکه حمل‌ونقل این منطقه ایفا می‌کند.

همچنین در بخش ساماندهی معابر و پشتیبانی از طرح‌های مسکن، فاز نخست آماده‌سازی و محوطه‌سازی محله ۱۱، معابر سایت نهضت ملی مسکن و آماده‌سازی خیابان‌های فاز ۲ در محله ۱۰ به همراه بهسازی و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی به عنوان بخش دیگری از این بسته عمرانی افتتاح شدند.

احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت اختصاصی شیرین‌شهر نیز از جمله طرح‌های شاخص و خدماتی بود که با هدف تامین رفاه ساکنان، رفع نیاز‌های سوخت‌رسانی منطقه و کاهش تردد‌های غیرضروری به شهر‌های همجوار به بهره‌برداری رسید.

از مجموع اعتبارات این طرح‌ها، مبلغ ۷۲۰ میلیارد ریال صرفا به احداث و تجهیز جایگاه سوخت اختصاص یافته و ۷۸۰ میلیارد ریال مابقی نیز برای اجرای چهار طرح عمرانی، بهسازی و آماده‌سازی معابر شهری هزینه شده است.

روند توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در این شهر جدید با سرعت ادامه دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده، سایر طرح‌های عمرانی در دست اقدام شهر جدید شیرین‌شهر نیز حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری تکمیل و تقدیم شهروندان خواهد شد.

در پایان این مراسم تفاهم نامه‌همکاری برای ساخت بانک مسکن و شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر منعقد شد.

رسول ساکی فرماندار شهرستان کارون در این مراسم با اشاره به رفع معضل جایگاه سوخت در شهر جدید شیرین‌شهر، از این اتفاق به عنوان گامی مهم در کاهش دغدغه‌های ساکنان یاد کرد و خواستار حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل زیرساخت‌ها و راه‌های دسترسی به منظور جذب بیشتر جمعیت و توسعه سکونت پایدار در این منطقه شد.

وی افزود: با راه‌اندازی این جایگاه سوخت، دیگر نیازی نیست ساکنان برای تامین سوخت مورد نیاز خود مسافت‌های طولانی را تا شهر‌های مجاور طی کنند که این امر موجب کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت شهروندان می‌شود.

فرماندار کارون در ادامه با تاکید بر لزوم تداوم خدمات‌رسانی در این منطقه اظهار کرد: از مسئولان وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود با نگاهی حمایتی‌تر نسبت به شهر جدید شیرین‌شهر، زمینه را برای کاهش سایر دغدغه‌های مردم فراهم کنند تا انگیزه و امکان سکونت در این منطقه جدید بیش از پیش تقویت شده و چالش‌های اولیه اسکان به حداقل برسد.

وی جذب سرمایه‌گذار را کلید اصلی موفقیت و رونق شهر‌های جدید دانست و تصریح کرد: چنانچه بستر‌های سرمایه‌گذاری بیشتری در این شهر فراهم شود، می‌توانیم شاهد حضور پررنگ‌تر شهروندان و سکونت آنها با خیالی آسوده‌تر باشیم لذا ضرورت دارد که شهر شیرین‌شهر به طور ویژه مورد حمایت‌های توسعه‌ای و اقتصادی قرار گیرد تا جاذبه‌های سکونتی آن افزایش یابد.

ساکی همچنین موضوع زیرساخت‌ها را یکی دیگر از سرفصل‌های حیاتی توسعه در شیرین‌شهر برشمرد و گفت: توسعه راه‌های دسترسی به عنوان شریان‌های اصلی اتصال این شهر به مراکز پیرامونی، نیازمند توجه ویژه و اختصاص بودجه‌های متناسب است تا دسترسی شهروندان به خدمات شهری تسهیل و امنیت تردد نیز به شکل مطلوبی تامین شود.

شهر شیرین‌شهر واقع در حدود ۳۵ کیلومتری شهرستان کارون، یکی از شهر‌های جدید کشور است که با هدف مدیریت سرریز جمعیتی اهواز بنا شده است. در سال‌های اخیر با جذب اعتبارات ویژه و استقرار امکانات رفاهی، گام‌های بلندی برای تبدیل شدن شهر شیرین‌شهر به یک سکونتگاه پایدار و مطلوب برداشته شده است.