پخش زنده
امروز: -
اولین آموزشگاه مجهز رانندگی ویژه ادوات کشاورزی در کرج در آموزشکده عالی امام خمینی (ره) افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سردار هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در آیین افتتاح و بهره برداری از آموزشگاه رانندگی و دریافت گواهینامه ادوات کشاورزی در آموزشکده عالی امام خمینی (ره) گفت: این آموزشگاه اولین آموزشگاه مجهز رانندگی ویژه در استان البرز است که بصورت تخصصی سرویس خواهد داد و این طرح با کمک همکاران جهاد کشاورزی و آموزشگاه عالی امام خمینی (ره) طی ۲ سال پیگیری برای صدور مجوز انجام شده است و در بخشهای تعمیرونگهداری و آموزش ماشینآلات سنگین همچون گریدر، مینیلودر، لیفتراک، تراکتور، بولدزر و چرثقیلهای سنگین و سبک ارائه خدمت خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: در ۵ ماه ابتدای سالجاری ۵۴۴۰ فقره گواهینامه در استان صادر شده است و ۱۱۳ آموزشگاه پایه یکم، دوم، سوم موتورسیکلت و ویژه به مردم استان البرز خدمات ارائه میکنند
گلمحمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: وزارت جهادکشاورزی و سازمان تات از گذشته با نیروهای مسلح تفاهم نامه آموزش در راستای توسعه دانش فناوری، آموزش و ترویج در بخش را با آموزش سالانه ۴۴ هزار سرباز در دستور کار داشته و این طرح نیز با پیگیری و پیشنهاد شهید سرلشکر باقری از دوسال گذشته کلید خورد و امروز به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر یک میلیون ماشینآلات کشاورزی و ۲ میلیون دنبالهبند ادوات کشاورزی در سراسر کشور وجود دارد که ۶۴۰ هزار دستگاه تراکتور و ۲۲ هزار کمباین در بخش کشاورزی از مهمترین آنهاست
وی در ا امه عنوان کرد هدف این آموزشگاه در وهله اول تربیت رانندگان ماهر برای بالا بردن بهره وری و دوم این است که افراد بتوانند علاوه بر دریافت گواهینامه در بحث مکانیکی نیز توانمند شوند و این طرح بزودی در ۴ منطقه کشور گسترش خواهد یافت.
ربانی نسب رئیس آموزشگاه عالی امام خمینی (ره) در این خصوص گفت: این آموزشگاه ظرفیت آموزش و صدور گواهینانه برای ۵۰ نفر در هر دوره را داراست.