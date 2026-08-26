به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سردار هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در آیین افتتاح و بهره برداری از آموزشگاه رانندگی و دریافت گواهینامه ادوات کشاورزی در آموزشکده عالی امام خمینی (ره) گفت: این آموزشگاه اولین آموزشگاه مجهز رانندگی ویژه در استان البرز است که بصورت تخصصی سرویس خواهد داد و این طرح با کمک همکاران جهاد کشاورزی و آموزشگاه عالی امام خمینی (ره) طی ۲ سال پیگیری برای صدور مجوز انجام شده است و در بخش‌های تعمیرونگهداری و آموزش ماشین‌آلات سنگین همچون گریدر، مینی‌لودر، لیفتراک، تراکتور، بولدزر و چرثقیل‌های سنگین و سبک ارائه خدمت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: در ۵ ماه ابتدای سالجاری ۵۴۴۰ فقره گواهینامه در استان صادر شده است و ۱۱۳ آموزشگاه پایه یکم، دوم، سوم موتورسیکلت و ویژه به مردم استان البرز خدمات ارائه میکنند

گلمحمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: وزارت جهادکشاورزی و سازمان تات از گذشته با نیرو‌های مسلح تفاهم نامه آموزش در راستای توسعه دانش فناوری، آموزش و ترویج در بخش را با آموزش سالانه ۴۴ هزار سرباز در دستور کار داشته و این طرح نیز با پیگیری و پیشنهاد شهید سرلشکر باقری از دوسال گذشته کلید خورد و امروز به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر یک میلیون ماشین‌آلات کشاورزی و ۲ میلیون دنباله‌بند ادوات کشاورزی در سراسر کشور وجود دارد که ۶۴۰ هزار دستگاه تراکتور و ۲۲ هزار کمباین در بخش کشاورزی از مهم‌ترین آنهاست

وی در ا امه عنوان کرد هدف این آموزشگاه در وهله اول تربیت رانندگان ماهر برای بالا بردن بهره وری و دوم این است که افراد بتوانند علاوه بر دریافت گواهینامه در بحث مکانیکی نیز توانمند شوند و این طرح بزودی در ۴ منطقه کشور گسترش خواهد یافت.

ربانی نسب رئیس آموزشگاه عالی امام خمینی (ره) در این خصوص گفت: این آموزشگاه ظرفیت آموزش و صدور گواهینانه برای ۵۰ نفر در هر دوره را داراست.