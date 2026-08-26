به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فصل مناسب سفر و گردشگری است و در آرامگاه بوعلی سینا می توان بازدید کنندگان زیادی را دید که از استان های دور و نزدیک برای زیارت دانشمند مشهور کشورشان آمده اند و با علاقه و اشتیاق فراوان از او به عنوان نابغه و دانشمندی جهانی و افتخار خود به او سخن می گویند ،

همچنین بنای آرامگاه، محوطه سازی و تزئینات مرتبط و اطلاعاتی که مجموعه به آنها می دهد توجه شان را جلب کرده و ابراز رضایت می کنند.