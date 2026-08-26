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معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و استفاده از ظرفیت فناوری و دادهها برای ارائه خدمات نوین قضایی تأکید کرد و گفت: آثار اجرای طرحهای تحولی باید برای مردم محسوس و ملموس باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه بررسی اجرای طرح تحولی کوتاهمدت «ضمانت الکترونیک و برخط» در راستای رسیدن به شاخصهای عدالت و رضایتمندی مردم، با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه، صالحی دادستان تهران، و جمعی از مسئولان و مدیران مرتبط با این حوزه برگزار شد.
تأکید بر ملموس بودن نتایج تحول برای مردم
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با تأکید بر اینکه نتیجه اقدامات تحولی باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد، اظهار کرد: اگر این اتفاق بیفتد، به آنچه مدنظر است خواهیم رسید؛ همین که فردی به زندان نرود و بتواند بهصورت خودکار و برخط مسیر مناسب را انتخاب کند، خود یک نتیجه مهم و ملموس برای مردم است.
استفاده از ظرفیت فناوری و دادهها
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه ضمانت الکترونیک و برخط یکی از شش محور انتخابشده در طرحهای تحولی است، گفت: امروز سامانه شکل گرفته و داشبوردهای مورد نیاز نیز ایجاد شده است. همه سامانهها باید کارکردها و داشبوردهای مشخصی داشته باشند تا بتوانیم از دادهها و اطلاعات برای ارائه خدمات قضایی جدید به مردم استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه روشهای گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد، گفت: سنتها و تجربیات ارزشمند باید حفظ شود، اما در شیوههای اجرایی و اداری باید تحول ایجاد کنیم و از ظرفیت فناوریهای جدید استفاده کنیم. امروز نمیتوان پذیرفت فرآیندهایی که میتوانند بهصورت برخط و هوشمند انجام شوند، همچنان با روشهای دستی و سنتی دنبال شوند؛ چراکه استفاده نکردن از ظرفیت فناوری و داده، با وجود امکانات موجود، به معنای از دست دادن فرصتی مهم برای ارائه خدمت بهتر و تحقق عدالت است.
برنامه سهماهه برای پایدارسازی و توسعه سامانه
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این جلسات مستمراً برگزار شود تا ظرف سه ماه بتوانیم این سامانه را پایدار کنیم و پس از آن توسعه آن را در استانهای دیگر نیز دنبال کنیم. سه ماه زمان زیادی نیست و خیلی سریع میگذرد؛ بنابراین باید از این فرصت استفاده کنیم تا ضمن رفع اشکالات، سامانه را پایدار کرده و زمینه استفاده از آن را در سایر استانها فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرحها آن است که ظرفیت فناوری و داده در خدمت عدالت قرار گیرد و آثار این تحول برای مردم، محسوس و ملموس باشد.