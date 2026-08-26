رایزن فرهنگی ایران در تایلند گفت: ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ایران کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میزبان جمعی از نمایندگان شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی تایلند بود و در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای توسعه ارتباطات و همکاری‌های میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار در چارچوب رویکرد رایزنی فرهنگی برای گسترش ارتباطات با مجموعه‌های مختلف تایلندی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی برای تقویت شناخت متقابل میان دو ملت برگزار و در این چارچوب، تلاش شد علاوه بر معرفی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های عملی برای ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی و مجموعه‌های مرتبط دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.

در آغاز این نشست، مهدی زارع بی عیب رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند توضیحاتی درباره شرایط عمومی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های کشور و تحولات اخیر منطقه ارائه کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر، بر ضرورت شناخت واقعیت‌های ایران از مسیر ارتباط مستقیم و گفت‌و‌گو تأکید و اظهار کرد: شناخت کشور‌ها نباید صرفاً بر اساس اخبار و روایت‌های رسانه‌ای شکل گیرد و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ایران کمک کند.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند با تأکید بر اینکه ایران، علی‌رغم فشار‌ها و چالش‌های موجود، همچنان از ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، اظهار کرد: بخش‌های مختلف کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ایران همچنان یکی از کشور‌های مهم و اثرگذار منطقه با بازار گسترده و ظرفیت‌های متنوع است.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه روابط میان ایران و تایلند، بر ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه ارتباطات گفت: روابط میان ملت‌ها تنها از مسیر ارتباطات رسمی دولت‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه ارتباط میان شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، مجموعه‌های فرهنگی و افراد می‌تواند پایه‌های روابطی عمیق‌تر و ماندگارتر را ایجاد کند.

زارع بی عیب خاطرنشان کرد: رایزنی فرهنگی می‌تواند در کنار مأموریت‌های فرهنگی خود، با معرفی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ارتباط میان مجموعه‌های علاقه‌مند دو کشور، به شکل‌گیری زمینه‌های جدید همکاری کمک و در این رویکرد، فرهنگ به‌عنوان بستری برای ایجاد شناخت، اعتماد و ارتباط پایدار میان ملت‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ ارتباطی که می‌تواند در ادامه به همکاری‌های اقتصادی و تجاری نیز منجر گردد.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، بررسی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و تایلند بود. نمایندگان شرکت‌های حاضر ضمن معرفی مجموعه‌های خود، درباره محصولات، زمینه فعالیت و ظرفیت‌های تجاری موجود توضیحاتی ارائه و علاقه‌مندی خود را برای شناخت بیشتر بازار ایران و برقراری ارتباط با طرف‌های ایرانی مطرح کردند.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند، با اشاره به علاقه‌مندی مجموعه‌های تایلندی برای شناخت بازار ایران، بر ضرورت حرکت مرحله‌به‌مرحله در مسیر همکاری اقتصادی تأکید کرد.

در این نشست پیشنهاد شد شرکت‌ها و مجموعه‌های تایلندی اطلاعات مربوط به فعالیت خود، محصولات، ظرفیت تولید و صادرات و نوع همکاری مورد نظر را به شکل منظم و باتوجه به صادرات فرهنگی از ایران خصوصا در زمینه‌های کتاب و پارچه و ترجیحاً به زبان انگلیسی آماده تا امکان معرفی و بررسی آن توسط طرف‌های مرتبط ایرانی فراهم گردد.

همچنین تأکید شد که ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و فرهنگی دو کشور می‌تواند ضمن کاهش واسطه‌ها، شناخت متقابل را افزایش داده و زمینه شکل‌گیری همکاری‌های پایدار را فراهم کند.