عضو هیات علمی گروه پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بوی بد عرق یا (Bromhidrosis) در جامعه شایع است و برای فرد مشکلات روحی روانی ایجاد می‌کند و حتی ممکن است مشکلات اجتماعی برای او به وجود آورد و از همین رو، رسیدگی به آن اهمیت بالایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر نادر پازیار بیان کرد : عرق به خودی خود بو ندارد، اما زمانی که توسط باکتری‌هایی که در سطح پوست هستند تجزیه می‌شود، بوی بد ایجاد می‌شود. بعضی اوقات هم بوی بد عرق ممکن است به باکتری‌های سطح پوست ربطی نداشته باشد و با افزایش تعریق و تجزیه کراتین پوست، ایجاد شود؛ بنابراین بوی عرق یا به علت باکتری‌های سطح پوست رخ می‌دهد یا افزایش میزان عرق.

عضو هیات علمی گروه پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: باکتری‌ای که در ایجاد بوی عرق نقش دارد، کلستریدیومپرفرنژنس (Clostridium perfringens) است که عرق را تجزیه می‌کند و آمونیوم و اسید‌های چرب زنجیره کوتاه تشکیل می‌دهد؛ این مواد موجب ایجاد بوی بد می‌شوند.

انواع غدد تعریق

پازیار بیان کرد: به طور کلی دو نوع غده عرق در بدن وجود دارد؛ اکرین و آپوکرین. غدد عرق اکرین نوع معمولی هستند که ترشحات مایع و آب تولید می‌کنند. در مقابل، غدد عرق آپوکرین در زمان بلوغ فعال می‌شوند و معمولا در نواحی خاصی مانند کشاله ران یا زیربغل وجود دارند. ترشحات این غدد همراه با چربی و پروتئین فراوان است و بوی بد عرق عمدتا ناشی از این غدد است.

چه مواردی بر بوی بد عرق تاثیر دارند؟

عضو هیات علمی گروه پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: بوی بد عرق با مصرف بعضی از غذا‌ها مانند ادویه کاری، سیر، پیاز یا الکل بیشتر می‌شود. دارو‌هایی مانند پنی‌سیلین نیز می‌توانند در برخی افراد موجب تعریق بیشتر و در نتیجه افزایش بوی بد عرق شوند. بوی بد تعریق بعد از ورزش، فعالیت یا استرس‌های روانی و عاطفی می‌تواند تشدید شود.

وی اضافه کرد: pH پوست حدود ۵ تا ۵.۵ است. در افرادی که بوی بد عرق زیربغل دارند pH پوست کمی قلیایی و حدود ۶.۵ است. زمینه ژنتیکی نیز می‌تواند بر بوی بد عرق تاثیر بگذارد و فردی که زمینه ژنتیکی دارد، در داشتن این مشکل مستعدتر است.

پازیار گفت: بوی بد بدن می‌تواند با افزایش تعریق یا زرد شدن لباس همراه باشد. ممکن است ترشحات گوش در افرادی که بوی بد تعریق دارند مرطوب باشد که این رطوبت، یکی از علائم همراه با این بیماری است.

عضو هیات علمی گروه پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: اصطلاح Secondary Bromhidrosis نیز وجود دارد که به معنی تاثیر ثانویه بر بیماری‌ها است. یعنی مشکل بوی بد عرق می‌تواند بعد از یک‌سری بیماری‌ها مانند اگزما، عفونت‌های قارچی یا التهاب در چین‌های بدن رخ دهد.

وی بیان کرد: در بوی بد عرق دو نکته مهم است؛ تعریق و باکتری. هرچه میزان تعریق بیشتر شود، به همان اندازه بوی بد عرق بیشتر می‌شود و از همین رو، یکی از راه‌های کنترل بوی بد عرق، کاهش میزان تعریق است. همچنین بوی تعریق به باکتری‌هایی سطح پوست وابسته است و کنترل این باکتری‌ها بر کاهش بوی بد عرق موثر است.

پازیار گفت: استفاده از صابون‌های آنتی‌باکتریال و محلول‌های شوینده، اصلاح مو‌های محل تعریق، استفاده از مام یا دئودرانت‌ها به شکل موضعی در محل تعریق، لیزر مو‌های زائد آن محل و استفاده از بوتاکس در ناحیه تعریق به کاهش بوی بد عرق کمک می‌کند.