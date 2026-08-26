رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «پذیرش دانش‌آموزان برگزیده المپیاد‌های جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» را برای اجرا ابلاغ کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این ماده واحده در جلسه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، هر سال ۸ نفر از دانش‌آموزان برگزیده المپیاد جغرافیا و ۸ نفر از دانش‌آموزان برگزیده المپیاد علوم‌زمین بدون شرکت در آزمون سراسری، در رشته مرتبط و دانشگاه مورد تقاضا پذیرفته می‌شوند.

این مصوبه از سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده، رشته‌های مرتبط با دو المپیاد جغرافیا و علوم‌زمین، بنا به پیشنهاد ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط شورای معین تصویب خواهد شد.

اجرای این مصوبه بر عهده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و باشگاه دانش‌پژوهان جوان است.