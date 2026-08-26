

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال، در نقاط مختلف استان اجرا شده‌اند.



غلامعلی شهمرادی افزود: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به توسعه شبکه فیبرنوری و فراهم‌سازی بستر ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت اختصاص دارد و از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد بستر ارائه سرویس تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت از طریق تانوما، اجرای تجهیزات اکتیو تانوما، توسعه ظرفیت اینترنت پرسرعت خانگی و ایجاد بستر ارائه سرویس سرینو اشاره کرد.



وی گفت: اجرای مسیر‌های فیبرنوری سایت‌های BTS، جایگزینی سیستم‌های کافونوری، ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، اجرای برگردان مس به فیبر، تعویض و جابه‌جایی سایت‌های BTS و توسعه زیرساخت‌های شبکه ثابت و همراه نیز از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.



مدیر مخابرات منطقه یزد با تأکید بر اهمیت توسعه فیبرنوری گفت: توسعه شبکه‌های مبتنی بر فیبرنوری، زمینه ارائه خدمات ارتباطی با کیفیت، سرعت و پایداری بیشتر را فراهم می‌کند و مخابرات منطقه یزد، توسعه این زیرساخت را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای خود دنبال می‌کند.



وی افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت و پایداری شبکه، دسترسی مشترکان در نقاط مختلف استان به خدمات ارتباطی پرسرعت و پایدار را ارتقا خواهد داد.