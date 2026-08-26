به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالله میرزایی با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت اظهار کرد: میز خدمت شهرداری بومهن با هدف ارتباط مستقیم مردم و مسئولان و بررسی همزمان مشکلات شهروندان با حضور روسای ادارات خدمات‌رسان برگزار شد.

وی افزود: بخش عمده مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم مربوط به اراضی مشمول ماده ۱۲ و ماده ۶۴، عوارض و جرائم ساخت‌وساز و همچنین درخواست‌های مربوط به آب، برق و گاز بود که برای هر یک از موارد، پیگیری‌های لازم انجام شد.

شهردار بومهن با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری گفت: در دوره دولت چهاردهم تاکنون حدود ۱۵۰ هزار مترمربع آسفالت، ۳۰ هزار مترمربع پیاده‌روسازی و ۱۴۰ هزار متر طول جدول‌گذاری در سطح شهر اجرا شده است.

میرزایی همچنین از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه کمربندی بومهن خبر داد و گفت: پس از تکمیل عملیات لوله‌گذاری آب و فاضلاب، آسفالت این مسیر نیز طی یکی دو ماه آینده انجام خواهد شد.

وی احداث حدود هزار واحد قبر در بهشت رضوان، زمین چمن استاندارد ۶ هزار مترمربعی، زمین فوتسال، سوله چندمنظوره و مخزن ۲ هزار مترمکعبی برای آبیاری فضای سبز را از دیگر اقدامات شهرداری عنوان کرد.

شهردار بومهن همچنین از اجرای پروژه مدرسه ۱۵ کلاسه در این شهر خبر داد و افزود: عملیات ساخت این مجموعه در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل آن، این فضای آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

میرزایی تأکید کرد: ارتباط مستقیم با مردم و پیگیری بی‌واسطه مطالبات شهروندان باید به یک روند مستمر تبدیل شود و شهرداری بومهن این مسیر را ادامه خواهد داد.