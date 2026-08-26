رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوانات از کشف و ضبط ۹ قبضه سلاح، دستگیری ۹ متهم و تشکیل سه پرونده مرتبط با شکار حیوانات وحشی در قدامات حفاظتی یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،علی آسا گفت: در راستای تشدید پایش و کنترل مناطق تحت مدیریت شهرستان بوانات و مقابله با تخلفات شکار و صید، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست در ۱۰ روز گذشته، موفق به کشف و ضبط ۹ قبضه سلاح از متخلفان شدند.

او ادامه داد: از مجموع سلاح‌های کشف‌شده، چهار قبضه سلاح غیرمجاز و پنج قبضه سلاح مجاز بوده است.

آسا بیان کرد: همچنین در این عملیات‌ها، ۹ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوانات بیان کرد: بر اساس این گزارش، از میان پرونده‌های تشکیل‌شده، سه پرونده واجد تخلف شکار حیوانات وحشی است که در دادسرا تشکیل و در حال پیگیری قضایی است.

علی آسا افزود: حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی، مسئولیتی همگانی است. شهروندان و دوستداران طبیعت می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.