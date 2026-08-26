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معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شادگان گفت : رفع نواقص مرحله نخست طرح ۱۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری، پیش از اجرای فاز دوم پیگیری میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر جعفر گوهرگانی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، برای بررسی راهکارهای برای رفع مشکلات حوزه آب، خاک و کشاورزی به شهرستان شادگان سفر کرد.
در این سفر از بخشهای مختلف طرح ۱۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در شهرستان شادگان بازدید و مسائل و نواقص فاز نخست این طرح، روند اجرای فاز دوم و الزامات و موانع پیشرو مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر جعفر گوهرگانی اظهار داشت: در فاز نخست این طرح، حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ هکتار در شهرستان شادگان طراحی و اجرا شده که بخش قابل توجهی از آن به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: بیش از ۸ هزار هکتار از این اراضی سالیان متمادی مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته و بهرهوری مناسبی در آنها شکل گرفته است؛ با این حال، در حدود ۲ هزار هکتار از اراضی، با وجود اجرای تأسیسات آبیاری و زهکشی، به دلایل مختلف فنی و همچنین مشکلات کمآبی در پاییندست طرح، نواقصی وجود دارد.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تلاش میکنیم با بررسیهای فنی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و با حمایت نماینده مردم شادگان در مجلس و استاندار خوزستان، مشکلات و نواقص فاز نخست برطرف شود.
گوهرگانی ادامه داد: هدف این است که در سال جاری و سال آینده، پیش از آغاز فاز دوم طرح در شهرستان شادگان، عملیات مرمت و بازسازی بخشهای دارای مشکل به سرانجام برسد تا کشاورزان بتوانند بهرهبرداری مطلوبی از این طرح داشته باشند.
همچنین موضوع احداث و تکمیل زهکشها، لایروبی انهار و کانالهای آبیاری و مشکلات حوزه آب و خاک شهرستان با هدف بهبود وضعیت اراضی کشاورزی و تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی شادگان بررسی شد.
هاشم خنفری نماینده مردم شریف شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهید خدمت آیتالله رئیسی و همه شهدای والامقام، اظهار داشت: حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در شادگان، فرصت مناسبی برای بررسی میدانی مشکلات طرح ۱۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری بود.
وی افزود: با توجه به نواقص موجود در فاز نخست از نقاط مختلف این طرح بازدید و مشکلات در حوزههای زهکشی و آبرسانی بررسی شد تا زمینه تسهیل فعالیت کشاورزان و استفاده بهتر آنان از ظرفیت شبکه فراهم شود.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه بررسیهای خوبی انجام شد و مقرر شد عملیات اصلاح و بازسازی بخشهای دارای مشکل در فاز نخست، که بیش از ۲ هزار هکتار را شامل میشود، بهزودی آغاز شود.
خنفری تأکید کرد: در کنار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه استان خواهیم بود و تلاش میکنیم با همدلی و همکاری، مشکلات و دغدغههای کشاورزان شادگان را برطرف کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان شادگان خاطرنشان کرد: شادگان یکی از قطبهای کشاورزی خوزستان و دارای مزیت نسبی قابل توجه در این حوزه است و امیدواریم این بازدید و تصمیمات اتخاذشده، گامی مؤثر برای تکمیل و اصلاح شبکه و افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی شهرستان باشد.