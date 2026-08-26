به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: بیش از ۱۰۰ ملک دولتی در استان برای اجرای طرح مولدسازی شناسایی شده و بیش از ۶۰ مورد نیز مجوز کارگروه ملی مولدسازی را دریافت کرده است.

سعید ملااسماعیلی افزود: با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی امین اموال دولت است، بانک اطلاعاتی مناسبی از املاک دولتی در استان مرکزی تهیه شده و در این فرآیند بیش از ۱۰۰ ملک برای مولدسازی شناسایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه مولدسازی صرفاً به معنای فروش املاک نیست، گفت: هدف از این طرح، تعیین تکلیف دارایی‌های بلااستفاده و استفاده بهینه از ظرفیت املاک و دارایی‌های دولت است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی افزود: کارگروه‌های مرتبط با حساسیت و دقت لازم این موضوع را دنبال می‌کنند و تاکنون برای بیش از ۶۰ مورد، مجوز کارگروه ملی مولدسازی صادر شده و دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری مراحل اجرایی آن هستند.

ملااسماعیلی گفت: منابع حاصل از مولدسازی این املاک برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد و صرف هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی نخواهد شد.