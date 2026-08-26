به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام و المسلمین «علی ملانوری» مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با صدور پیامی به مناسبت ۴ شهریور (روز کارمند)؛ به اهمیتِ جایگاه نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان اشاره کرد و موفقیت هر مجموعه را در گرو تلاش و دغدغه‌مندی کارمندان توصیف کرد.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

نیروی انسانی برای هر سازمان ارزشمندترین سرمایه برای پیشبرد اهداف آن مجموعه محسوب می‌شود و این مساله به اندازه‌ای حائز اهمیت است که تعالیِ و موفقیت سازمان در گرو عملکرد کارمندان و نیروی انسانی متعهد، متخصص و وظیفه شناس خواهد بود.

رهبر شهید انقلاب اسلامی در فرازی از بیانات خود عنوان کرده بودند که: «ماهیّت کارِ کارمند، خدمت است»؛ این سخن گرانمایه از رهبر شهید باید سرلوحه و رویکرد اصلی کارمندان باشد به ویژه آن دسته از کارمندانی که در گستره قوام و پیشبرد فعالیت‌های مسجدی مشغول انجام وظیفه هستند چراکه فرهنگ مسجدمحوری با واژه خدمت گره خورده است و از سوی دیگر کار برای مسجد علاوه بر اجر دنیوی؛ اجر اخروی را به همراه دارد.

در این میان کارمندان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهگنی هنری مساجد کشور در شرایطی که دشمن اهتمام خود را در راستای ضربه زدن به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی به کار بسته است؛ همواره از جان و دل برای خدمت به بچه‌های مسجد گام برداشته‌اند تا زمینه را برای تربیت یک نسل برخاسته از مسجد فراهم سازند.

یقینا چنین رویکردی از مصادیق بارز تحقق این آیه شریفه است که خداوند فرمود: «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ...» چراکه عمران مساجد صرفا به آبادی و عمران فیزیکی محدود نمی‌شود به ویژه در روزگار معاصر که بیش از هر زمان نیاز به تلاش برای وفاق و همبستگی میان آحاد مردم و تربیت فرهنگیِ مسجدمحور داریم؛ لذا خدمت در مسیر مسجد و برای مسجد از سوی کارمندان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، گامی در راستای تحقق این هدف والا محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت در جنگ رمضان، فرارسیدن روز کارمند را به تمامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه کارمندان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تبریک عرض می‌کنم.

علی ملانوری

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور