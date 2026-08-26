به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا امروز چهارشنبه در آیین افتتاح ۱۸ کیلومتر از پروژه چهاربانده کردن محور سنقر–میانراهان، اظهار کرد: پیش از اجرای این پروژه، شاهد تصادفات متعددی در این مسیر بودیم و خانواده‌هایی به دلیل حوادث جاده‌ای داغدار می‌شدند، اما امروز با بهره‌برداری از این بخش، بخش مهمی از این دغدغه مردم برطرف شده است. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس با قدردانی از استاندار کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی، پیمانکاران و سایر دست‌اندرکاران اجرای پروژه، خواستار تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده محور شد و گفت: حدود ۶.۵ کیلومتر از مسیر در سمت بیستون که بخش زیادی از آن آماده است، باید تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد. حجت الاسلام حسینی‌کیا ادامه داد: این مطالبه مردم است و بخشی از این مسیر نیز از دو سال گذشته آسفالت شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر زیر بار ترافیکی قرار گیرد تا مردم بتوانند با سهولت و ایمنی بیشتری در این مسیر تردد کنند. وی با اشاره به اهمیت این محور در تردد زائران عتبات عالیات گفت: این مسیر، مسیر تردد زائران است و چهار استان شمال‌غرب کشور از این محور برای رفت‌وآمد به عتبات عالیات استفاده می‌کنند؛ بنابراین تکمیل آن علاوه بر خدمت به مردم منطقه، خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) نیز محسوب می‌شود. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس همچنین خواستار تعیین تکلیف ۱۷ کیلومتر باقی‌مانده مسیر شد و افزود: امیدواریم این بخش هرچه سریع‌تر به پیمان سپرده شود، پیمانکار آن مشخص شود و عملیات اجرایی با سرعت دنبال شود. وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبارات این پروژه اظهار کرد: اعتبار بودجه ملی این پروژه در سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان بود که در مجلس شورای اسلامی با پیگیری‌های انجام‌شده به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. وی افزود: این افزایش اعتبارات نشان‌دهنده جدیت در پیگیری پروژه است و ما وظیفه خود می‌دانستیم که برای تسریع در اجرای آن تلاش کنیم؛ حتی اگر در برخی مواقع به دلیل مطالبه‌گری و فشار برای سرعت بخشیدن به پروژه، برخوردها و تندی‌هایی با دوستان راه و شهرسازی یا پیمانکاران صورت گرفته باشد. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس با قدردانی از استاندار و همه دست اندرکاران چهاربانده کردن محور سنقر–میانراهان گفت: امروز دست یکایک عزیزانی را که برای به ثمر رسیدن این پروژه تلاش کردند، می‌بوسم و به این تلاش افتخار می‌کنم؛ چرا که گامی مهم برای رفاه، آسایش و ایمنی مردم برداشته شده است. حجت اسلام حسینی‌کیا در ادامه به پروژه راه سنقر–همدان نیز اشاره کرد و گفت: پنج کیلومتر از این محور آماده بهره‌برداری است و فاز دوم پروژه نیز در حال اجراست. اعتبار این پروژه نیز از ۷۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و تلاش می‌کنیم با همکاری راه و شهرسازی و پیمانکاران، تا پایان فصل کاری، طول بیشتری از این مسیر به بهره‌برداری برسد. وی در پایان با اشاره به نامگذاری محور سنقر–میانراهان به نام سردار شهید محمدسعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، گفت: این نامگذاری به پروژه برکت بخشیده و شیرینی این افتتاح را برای مردم بیشتر کرده است.