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رئیس جمهور؛ در آیین اختتامیه بیستویکمین جشنواره شهید رجایی، از سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان «دستگاه برتر» این جشنواره معرفی و از تلاشها و عملکرد این سازمان در خدمترسانی به مردم و مدیریت بحران در طول جنگ تحمیلی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ،در مراسم اختتامیه بیستویکمین جشنواره شهید رجایی با اهدای لوح تقدیر به حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، از عملکرد این سازمان و کارکنان خدوم آن تجلیل کرد.
در متن لوح تقدیر رئیسجمهور خطاب به رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور آمده است:
«پیشرفت روزافزون ایران اسلامی، بیتردید مرهون عزم راسخ، فداکاری و عملکرد ارزشمند خدمتگزاران صدیق، متعهد و کاردانی است که با ایثار و تعهد مثالزدنی در مسیر خدمت به مردم شریف میهن و تحقق مأموریتهای محوله از هیچ تلاشی دریغ ننموده و برگ زرین دیگری را بر کارنامه پرافتخار این نظام مقدس رقم زدهاند.»
رئیسجمهور در ادامه این لوح، با ارج نهادن به «همت والا و مساعی صادقانه» رئیس و کارکنان سازمان نوسازی مدارس کشور در خدمترسانی به مردم و مدیریت بحران در طول جنگ تحمیلی، از تلاش تمامی نقشآفرینان این مجموعه در کسب عنوان دستگاه برتر بیستویکمین دوره جشنواره شهید رجایی (سال ۱۴۰۵) تقدیر و ابراز خرسندی کرده است.
این موفقیت، جلوهای از نقشآفرینی سازمان نوسازی مدارس کشور در تداوم مأموریتهای حیاتی و خدمترسانی به مردم در شرایط دشوار و بحرانی است؛ مجموعهای که همزمان با پیشبرد نهضت مدرسهسازی و توسعه عدالت آموزشی، با بازآرایی ظرفیتها و مدیریت جهادی، استمرار خدمت به دانشآموزان و خانوادههای ایرانی را در اولویت قرار داده است.
رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد که رئیس و کارکنان سازمان نوسازی مدارس کشور؛ با تأسی به سیره قائد شهید انقلاب اسلامی و در سایه هدایت مقام معظم رهبری، مسیر خدمت بیمنت به مردم و عزت و سرافرازی ایران اسلامی را با موفقیت و سربلندی استمرار بخشند.
کسب عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی را میتوان حاصل حمایتهای شخص رییس جمهور و هیات محترم دولت و مدیریت حکیمانه وزیر محترم آموزش و پرورش، همراهی مردم و خیرین عزیز، تلاش جمعی خانواده بزرگ نوسازی مدارس کشور، مدیران و کارکنان ستادی و استانی و همراهی همه مجموعههایی دانست که در مسیر ساخت آیندهای ایمنتر، عادلانهتر و شایستهتر برای فرزندان ایران اسلامی گام برمیدارند.
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ضمن تبریک صمیمانه به همه همراهان، دلسوزان و تلاشگران عرصه پرافتخار مدرسهسازی، این موفقیت ارزشمند را فرصتی مغتنم و گامی بلند در مسیر اعتلای نهضت مدرسهسازی ایران عزیز میداند و بر آن است تا با تداوم تلاش، تحقق شایسته مأموریتها و ارتقای کیفیت خدمترسانی، شایسته قدردان زحمات، حمایتها و همراهیهای ارزشمند همه بزرگواران باشد.