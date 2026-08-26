دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: وحدت زمینه‌ساز پیشرفت تمدن اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ طاهری آکردی در مراسم هفته وحدت که در مسجد جامع شهر طبل قشم برگزار شد، افزود: حضور مردم در کنار یکدیگر و وجود وحدت و انسجام، زمینه‌ساز ایجاد کار‌های بزرگ و گشودن دروازه‌های علمی است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان نیز در این مراسم وحدت و انسجام میان شیعه و اهل‌سنت را ضرورتی انکار ناپذیر و عامل اقتدار امت اسلامی دانست و بر مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن تأکید کرد.

آیت الله محمد عبادی‌زاده افزود: باید تلاش کنیم وحدت میان شیعه و اهل سنت از یک مناسبت تقویمی فراتر رود و در متن زندگی و روابط اجتماعی مسلمانان نهادینه شود.

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استاندار هرمزگان هم گفت: وحدت ملی از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشمن است.

محمد آشوری با اشاره به نقش وحدت و همبستگی ملی در مدیریت جنگ افزود: درکنار همبستگی و وحدت میان ارکان حاکمیت، با عمل به رهنمود‌های امام شهید، مشارکت مردم و حضور آنان در بطن جنگ شکل گرفت..

وی گفت: در کنار اتحاد مقدس ملت ایران، این دستاورد‌ها نتیجه دکترین وحدتی بود که امام خمینی (ره) پایه‌گذاری و رهبر معظم انقلاب آن را استحکام بخشیدند.

مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، نیز در این مراسم گفت: هفته وحدت فرصتی برای تقویت همدلی میان مسلمانان است و حضور پرشور مردم ولایتمدار جزیره قشم در این مراسم نشان‌دهنده عمق این همبستگی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی اکبری افزود: امروز مردم ایران در برابر دو ابرقدرت نظامی و اتمی جهان ایستادگی کرده‌اند و با توکل بر خداوند و پیروی از راه امام شهید، این وحدت در میان امت اسلامی هر روز بیشتر می‌شود.

امام جمعه اهل‌سنت شهر قشم هم گفت: وحدت اسلامی یک تاکتیک سیاسی یا برنامه‌ای مقطعی نیست که با تغییر شرایط کنار گذاشته شود، بلکه یک اصل دینی و راهبرد اساسی برای حفظ عزت و اقتدار امت اسلامی است.

شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: وحدت زمانی تحقق واقعی می‌یابد که هر مسلمان با مراقبت از زبان و رفتار خود، موجب رنجش، بدبینی یا اختلاف میان برادران دینی نشود.