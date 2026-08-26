همزمان با سومین روز هفته دولت، فاز نخست واحد تولید محصولات زنجیره هیدروکربنی و شیمیایی در سایت پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با سرمایه‌گذاری ۸۱ میلیون دلار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در آیین افتتاح این طرح گفت: بهره‌برداری از این طرح، نخستین گام عملیاتی در فعال‌شدن سایت پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی لامرد و ورود این سایت به مرحله تولید است.

سید امیر برهانی‌نائینی افزود: طرح تولید محصولات زنجیره هیدروکربنی و شیمیایی با سرمایه‌گذاری ۸۱ میلیون دلار بخش خصوصی در زمینی به مساحت قریب به ۱۰ هزار مترمربع اجرا شده و فاز نخست آن با هدف تفکیک میعانات گازی و تولید فرآورده‌های نفتی به بهره‌برداری رسیده است.

۱۹۳۰ میلیارد ریال زیرساخت برای به ثمر رسیدن طرح

برهانی‌نائینی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های عمومی برای استقرار صنایع پایین‌دست پتروشیمی گفت: برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح شامل جاده دسترسی، برق، آب و گاز، حدود یک‌هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، یکی از الزامات اصلی جذب سرمایه و تبدیل طرح‌های صنعتی از مرحله سرمایه‌گذاری به تولید است و آنچه امروز در سایت پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی لامرد به بهره‌برداری رسید، حاصل فراهم‌شدن همین بستر زیرساختی و ورود سرمایه بخش خصوصی به مرحله تولید است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب برای استقرار صنایع انرژی‌بر و صنایع پایین‌دست و حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش دنبال می‌شود؛ رویکردی که زمینه را برای ورود طرح‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در منطقه فراهم خواهد کرد.

تولید سالانه ۱۴۵ هزار تن فرآورده نفتی در فاز نخست

برهانی‌نائینی، درباره ظرفیت تولید این طرح گفت: فاز نخست پروژه با تمرکز بر تفکیک میعانات گازی و تولید فرآورده‌های نفتی، ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن بنزین، ۳۰ هزار تن دیزل و ۱۵ هزار تن وایت‌اسپریت و حلال‌های هیدروکربنی را دارد.

وی افزود: مجموع ظرفیت تولید محصولات این فاز به ۱۴۵ هزار تن در سال می‌رسد و برای آن ارزآوری سالانه حدود ۸۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: تولید این محصولات در ادامه مسیر توسعه صنایع پایین‌دست، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده از خوراک هیدروکربنی، ظرفیت عرضه محصولات فرآوری‌شده به بازار‌های داخلی و منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

توسعه مجتمع و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش

برهانی‌نائینی، درباره مراحل توسعه این مجتمع افزود: در فاز دوم، توسعه مجتمع با هدف تولید انواع فرآورده‌های نفتی و تکمیل زنجیره ارزش پیش‌بینی شده و استفاده از خوراک نفت خام به میزان ۱۰ هزار بشکه در روز در برنامه توسعه آن قرار دارد.

وی ادامه داد: برای این طرح در فاز‌های پیش‌بینی‌شده، ۱۲۳ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۴۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد تأکید کرد: رویکرد منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سایت پتروشیمی و پالایشگاهی، صرفاً استقرار واحد‌های تولیدی نیست، بلکه ایجاد بستر برای فرآوری خوراک، تولید محصولات با ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش متانول است.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس از زیرمجموعه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که به لحاظ موقعیت استراتژیک در پس‌کرانه خلیج فارس و دسترسی به منابع عظیم میادین گازی و انرژی، زمینه لازم برای ایجاد واحد‌های پایین‌دست پتروشیمی و پالایشگاهی در این منطقه فراهم است.